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Авіація ворога завдала ударів по Україні та масові протести в Ізраїлі: головне за ніч

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Авіація ворога завдала ударів по Україні та масові протести в Ізраїлі: головне за ніч
Окупаційні війська у Великодню ніч завдали авіаударів по Україні
фото з відкритих джерел

За ніч від російських авіаційних ударів постраждали: Чернігівська, Сумська, Запорізька та Миколаївська області

У вечері, 15 квітня, російські окупаційні війська завдали авіаударів по Чернігівщині та Сумщині.

У ніч проти 16 квітня в п'яти областях України було оголошено повітряну тривогу. Окупант завдав ударів по церкві у Запоріжі, зафіксовано обстріли Снігурівки, що на Миколаївщині.

Окрім цього, в Ізраїлі сотні тисяч жителів вийшли на акції протесту проти запровадження в країні судової реформи.

У центрі Санкт-Петербурга російські радикали зірвали український прапор, встановлений біля Таврійського палацу.

«Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 16 квітня, щоб ви були в курсі головних подій. 

Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину

У суботу ввечері, 15 квітня, окупанти здійснили авіаудар по Сумщині й Чернігівщини. Росіяни обстріляли комунальну установу та підприємство. 

Близько 22:40 15 квітня зафіксовано авіаудар, ймовірно керована бомба, в комунальну установу в Шосткінському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. Попередньо, поранена цивільна особа.

Приблизно о 23:30 авіація РФ вдарила по підприємству в місті Семенівка. За попередніми даними, постраждалих немає.

Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях

О 02:30 год, 16 квітня, була оголошена повітряна тривога у п'яти областях: Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та в тимчасово окупованому Криму.

Пролунали вибухи під час повітряної тривоги в Запорізькій і Миколаївській областях

У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч.  Зафіксовано обстріли в районі Снігурівки. Було чутно близько десятка вибухів.

Ізраїльтяни вийшли на масові акції протесту 

У найбільшій демонстрації, яка відбулася в Тель-Авіві, взяли участь понад 100 тисяч людей. Ізраїльтяни вийшли на чергову демонстрацію проти судової реформи, запропонованої урядом Беньяміна Нетаньяху. 

Протести в Ізраїлі спалахнули через наміри прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху та його союзників ухвалити закон, який зменшує повноваження Верховного суду щодо рішень проти законодавчої та виконавчої влади. Законодавцям збиралися надати більше повноважень щодо призначення суддів. 

У центрі Санкт-Петербурга радикали зірвали український прапор

Синьо-жовтий стяг поблизу Таврійського палацу зірвав, ймовірно, активіст націонал-більшовицької партії Росії.

Після громадського обурення росіяни зірвали український прапор. Хлопець, який власноруч зняв стяг, ймовірно належить до активістів націонал-більшовицької партії Росії.

Росіянин заявив, що «ворожому символу на місце в північній столиці». Саме тому він просто не міг залишати ситуацію без уваги.

Своєю чергою, у російських ЗМІ зазначили, що попри очевидну недоречність підняття жовто-синього прапора в Санкт-Петербурзі, офіційно жодних заяв поки що не надходило. У зв'язку з цим пітерським радикалам довелося «ліквідувати недоречний символ».

Теги: церква окупанти Україна Миколаїв закон прапор України авіаудар ворог прапор тривога росіяни Щастя Санкт-Петербург

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