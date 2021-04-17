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    Помісна церква роз’яснила свою позицію щодо легалізації канабісу

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    Українська православна церква підтримує легалізацію канабісу в медицині - Помісна церква роз’яснила свою позицію щодо легалізації канабісу

    Українська православна церква підтримує легалізацію канабісу в медицині

    Фото з відкритих джерел

    Церква виступає проти «активного відпочинку» за допомогою наркотичних препаратів

    Українська православна церква виступає проти легалізації канабісу для вживання в рекреаційних цілях, але в медичних цілях застосування не викликає питань. Про це заявив спікер Помісної церкви Євстратій Зоря в коментарі РБК-Україна.

    За його словами, вживання канабісу в рекреаційних цілях не може бути сприйнято церквою.

    «Спочатку рекреаційний канабіс, потім легалізація наркотиків, що потім? Це наркотик. Тому відношення (у церкві, – ред.) як і до будь-яких наркотичних препаратів», – наголосив представник УПЦ.

    Він вважає, що не може бути рекреації (активний відпочинок) за допомогою наркотичних препаратів.

    «Я розумію, що є люди, які вживають і кокаїн, і амфетаміни, і інші наркотичні препарати вживають і від цього отримують задоволення. Але наукою давно доведено, що це речі, які глибоко шкідливі для здоров'я і руйнують людину як фізично, так і психічно. Тому яка може бути рекреація?», – сказав Зоря.

    У свою чергу, щодо медичного канабісу, то для нього представник ПЦУ не бачить жодної перешкоди, оскільки навіть важкі наркотики використовуються в медицині.

    «У нас опіати використовуються в медичних цілях? Так в чому тоді питання у використанні препаратів на основі канабісу в медичних цілях, якщо це буде з тими ж умовами, які є при використанні опіатів», – наголосив Зоря.

    За його словами, церква не проти використання медичного канабісу для тих, хто проходив хіміотерапію, знаходиться на паліативній допомозі або невиліковно хворий і відчуває болі.

    Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про легалізацію медичного канабісу.

    За даними служби «Рейтинг», 70% українців схвалюють легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих.

    Теги: церква медицина відпочинок Українська православна церква наркотики легалізація марихуани Євстратій (Зоря)
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