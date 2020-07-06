Російська диверсійно-розвідувальна операція під прикриттям ДБР?

Про «клістронний скандал»

Знакова в новітній історії України подія відбулася 1 липня. Цього дня ДБР відзначилося вже не відкриттям чергових справ проти експрезидента Петра Порошенка, а діями, спрямованими на підрив обороноздатності України.

Ось що про це заявила прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ у повідомленні в соціальних мережах під красномовним заголовком: «ДБР завдає чергового удару по системі протиповітряної оборони України».

У самому ж повідомленні сказано: «До дня зенітних ракетних військ, який відзначатимемо завтра, 3 липня, Державне бюро розслідувань робить черговий «подарунок» захисникам неба. Так, 1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних Сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький. На підставі Ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С.Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію. Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення в закупівлі клістронів. Разом із тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише про «огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів. Такі ж дзеркальні процесуальні дії проводяться в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836). Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час, коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі». А далі йде висновок, що вилучення клістронів «може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави».

Далі події розвивалися так. ДБР повернуло військовим частинам Повітряних Сил ЗСУ клістрони, які є важливою частиною радарних комплексів і без яких ці комплекси «мертві», та призначило службове розслідування, яке має дати оцінку правомірності дій працівників Бюро: «У ході слідчих дій було вилучено 7 приладів НВЧ (клістрони). Того ж дня, 1 липня, слідчі ДБР повернули 3 прилади до однієї з військових частин, ще 4 прилади буде повернуто сьогодні» (тобто 2 липня – С.Г.).

Увечері того ж дня командування Повітряних сил підтвердило досягнення згоди із ДБР і стерло зі своїх сторінок у соцмережах попередній допис із критикою слідчих дій, заявивши: «Завдяки резонансу, жвавому обговоренню в суспільстві, розумінню керівництва правоохоронних органів вдалось досягти консенсусу у вирішенні питання повернення вилучених НВЧ приладів (клістронів) до частин зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України». Проте у скрінах попередній запис зберігся і «гуляє» Інтернетом, викликавши дуже різкі коментарі експертів.

Ці коментарі стосуються не тільки самих фактів вилучення та виведення цим частин протиповітряної оборони з ладу, а й специфіки поводження з клістронами – електровакуумними приладами, які використовуються для підсилення та генерування електромагнітних надвисокочастотних коливань. Адже клістрони вимагають особливих умов зберігання та транспортування. І зіпсувати клістрони можна дуже легко, увіткнувши куди треба маленький непомітний магнітик. «Без клістрона РЛС (радіолокаційна станція – С.Г.) нічого не варта. Той, хто вилучить клістрон, вилучить РЛС з бойового чергування. Хто вилучить РЛС з бойового чергування, робить країну беззахисною. Той, хто робить країну беззахисною в такі часи, хто?», - як на мене, риторично запитує Олександр Доніченко у Facebook. А користувач із ніком Ukraine.lg пише у Twitter: «А ви вважаєте, що ДБР отак, ні сіло, ні впало, взяло і вилучило клістрони? Ага, сидить слідчий, паперова миша, і думає, ось я зара поїду, ППО перевірю. І не одне, а всі, і одразу. Хтось видав дуже детальні інструкції, що, де, як, скільки, коли. І цей хтось – військовий».

У свою чергу, журналіст Юрій Бутусов відзначає у Facebook: «Клістрони для СС-300 (протиповітряного комплексу – С.Г.) можна купити лише в Росії… Це гарантована кримінальна справа. Адже закупівля – нелегальна, постачання – нелегальне, розрахунок – готівкою, первинних документів – нема. І всі про це знають. Одначе розслідування викриє, хто і яким чином в Росії закуповував клістрони, і цих людей неодмінно візьме ФСБ, і ми втратимо канали постачання клістронів. І підставимо тих, хто нам довірився». Доводиться не погодитися зі знаним журналістом й експертом у військових питаннях (все ж таки автор цих рядків у молодості два роки відслужив у системі ППО, ставши старшим сержантом). Уже втратили, вже підставили. «ФСБ ж ще треба знайти тих, хто продав ці клістрони. Тепер вони мають s/n (або інший маркер), по яким відстежать все, що їм потрібно», - пише ще один дописувач соціальних мереж. А інший додає: Це така собі розвідоперація кацапів під прикриттям. Ні?!».

На жаль, це не тільки успішна розвідувальна операція, а і своєрідна репетиція масштабної диверсійної акції. Репетиція – це якщо клістрони будуть і далі бездоганно працювати, якщо ні – то не репетиція. Бо ж виходить, що за рішенням якогось Голопупенківського райсуду ДБР може у потрібні день і час одномоментно паралізувати зенітно-ракетні комплекси по всій Україні. Та й до авіаційних частин можна навідатися, чи не так?

Можна погодитися з Юрієм Бутусовим, який пише: «Жодної політики щодо нелегальних закупівель озброєння в РФ, очевидно, до цього часу нема. Жодної уваги до проблем армії в оточенні Президента нема. Інформації про реальну обстановку нема». Справедливо, але хіба це все? Чому командування ВПС прибрало з соцмереж свою абсолютно справедливу заяву? За наказом когось «згори»? Цікаво, кого саме? І чому командири частин, до яких прийшли слідчі ДБР і почали виводити з ладу військову техніку, не заарештували негайно цих слідчих, не поклали їх під дулами автоматів пиками у грязюку, тим більше, що про демонтажу озброєння у судовому приписі не було, та не допитали їх гарненько, чиї накази вони виконують? Чи офіцери ЗСУ більше бояться ДБР, ніж Путіна, і більше дбають про свої бодай відносно «хлібні» місця, ніж про дотримання присяги?

P.S. 3 липня на «клістронний скандал» відреагували і президент Зеленський, і керівництво ДБР. Останнє відкрило кримінальні провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень під час вилучення військового майна (частина 3 стаття 365 Кримінального кодексу України) і за фактом можливої диверсії (стаття 113 Кримінального кодексу України). Але чи будуть зроблені належні висновки на всіх рівнях? Є великий сумнів.

Джерело: День

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