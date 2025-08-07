Окупанти вдарили по Пологівському району: є загибла

Росіяни атакували з РЗСВ по Гуляйполю

Російська терористична армія атакувала Пологівський район. Внаслідок чого загинула 62-річна жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Росіяни ударили з РСЗВ по Гуляйполю. Частково зруйновано приватний будинок. Загинула жінка», – йдеться у повідомленні.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, нині триває 1261-й день великої війни.