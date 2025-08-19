Головна Світ Політика
Кремль розкрив подробиці телефонної розмови Трампа з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кремль розкрив подробиці телефонної розмови Трампа з Путіним
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
фото: росЗМІ

Розмова тривала майже 40 хвилин

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ, які цитують заяву Ушакова.

Ушаков зазначає, що«розмова була відвертою та доволі конструктивною». За його словами, Трамп поінформував Путіна про переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн.

Під час розмови обговорювались зустрічі на рівні президентів США, Росії та України, а також йшлося про продовження переговорів на рівні делегацій.

Помічник Путіна зазначив, що диктатор подякував американському лідеру «за гостинність і гарну організацію зустрічі на Алясці, а також за досягнутий у її ході прогрес».

Главком вже повідомляв, що Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

«Після завершення зустрічей я зателефонував президенту Путіну та розпочав підготовку до переговорів між президентом Путіним та президентом Зеленським у місці, яке буде визначене пізніше. Після цих переговорів ми проведемо тристоронню зустріч, у якій візьмуть участь два президенти та я особисто», – написав він.

Також він підсумував зустріч з лідерами ЄС та Зеленським і зазначив, що це була «дуже хороша зустріч».

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

