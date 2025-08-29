Трамп, ймовірно, готує військове вторгнення у Венесуелу для повалення режиму Мадуро – Axios

Трамп відправив до берегів Венесуели сім американських кораблів та підводний човен

США вже пообіцяли $50 млн за інформацію, що допоможе в затриманні президента Венесуели Ніколаса Мадуро

Сполучені Штати Америки, під приводом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі, можуть спробувати повалити режим Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Зазначається, що США вже пообіцяли $50 млн за інформацію, що допоможе в його затриманні. До берегів Венесуели вже прибули сім американських кораблів та підводний човен із 4500 військовими.

За інформацією Axios, навіть найближчі радники президента США Дональда Трампа сумніваються, що метою місії є винятково боротьба з наркокартелями. Вони не виключають, що справжня мета – це повалення влади в Каракасі.

Речниця Білого дому Каролін Левітт уже натякнула на двозначність місії, назвавши Мадуро «ватажком-утікачем» наркокартелю, а не легітимним президентом. Один з чиновників адміністрації Трампа порівняв ситуацію з операцією 1989 року, коли було захоплено президента Панами Мануеля Нор'єгу, якого також звинувачували в наркоторгівлі.

За словами джерел, пряме вторгнення є малоймовірним. Основна надія США полягає в тому, що Мадуро піде з посади добровільно, або ж його усунуть військовослужбовці в обмін на винагороду. Можливі також повітряні удари по плантаціях коки та інших об'єктах картелів, а також по російському заводу боєприпасів.

У відповідь на дії США, Мадуро звинуватив Вашингтон у спробі «зміни режиму» та «терористичній атаці». А його союзник, президент Колумбії Густаво Петро, поширив інформацію російських ЗМІ, які звинувачують США в намірі захопити венесуельську нафту.

