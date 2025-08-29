Головна Світ Політика
Трамп, ймовірно, готує військове вторгнення у Венесуелу для повалення режиму Мадуро – Axios

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп, ймовірно, готує військове вторгнення у Венесуелу для повалення режиму Мадуро – Axios
Трамп відправив до берегів Венесуели сім американських кораблів та підводний човен
фото: The White house/Facebook

США вже пообіцяли $50 млн за інформацію, що допоможе в затриманні президента Венесуели Ніколаса Мадуро

Сполучені Штати Америки, під приводом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі, можуть спробувати повалити режим Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Зазначається, що США вже пообіцяли $50 млн за інформацію, що допоможе в його затриманні. До берегів Венесуели вже прибули сім американських кораблів та підводний човен із 4500 військовими.

За інформацією Axios, навіть найближчі радники президента США Дональда Трампа сумніваються, що метою місії є винятково боротьба з наркокартелями. Вони не виключають, що справжня мета – це повалення влади в Каракасі.

Речниця Білого дому Каролін Левітт уже натякнула на двозначність місії, назвавши Мадуро «ватажком-утікачем» наркокартелю, а не легітимним президентом. Один з чиновників адміністрації Трампа порівняв ситуацію з операцією 1989 року, коли було захоплено президента Панами Мануеля Нор'єгу, якого також звинувачували в наркоторгівлі.

За словами джерел, пряме вторгнення є малоймовірним. Основна надія США полягає в тому, що Мадуро піде з посади добровільно, або ж його усунуть військовослужбовці в обмін на винагороду. Можливі також повітряні удари по плантаціях коки та інших об'єктах картелів, а також по російському заводу боєприпасів.

У відповідь на дії США, Мадуро звинуватив Вашингтон у спробі «зміни режиму» та «терористичній атаці». А його союзник, президент Колумбії Густаво Петро, поширив інформацію російських ЗМІ, які звинувачують США в намірі захопити венесуельську нафту.

Раніше президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза різко розкритикував президента США Дональда Трампа, назвавши його «об'єктивно радянським або російським агентом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Під час виступу в Каштелу-де-Віде, де Соуза заявив, що зусилля Трампа, спрямовані на посередництво у війні між Росією та Україною, не вражають. На думку португальського лідера, ці спроби не вигідні для Києва.

«Об'єктивно нове керівництво США стратегічно сприяло Російській Федерації», – сказав він.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг.

«Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований», – сказала прессекретарка про реакцію Трампа.

Теги: США Дональд Трамп Венесуела Марсело

