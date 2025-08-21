Головна Світ Політика
Суд скасував півмільярдний штраф у справі про шахрайство Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Апеляційний суд визнав штраф у $500 млн «надмірним»
фото: AP

Феміда підтвердила, що Трамп протягом десятиліть завищував свої статки у фінансовій звітності

Апеляційний суд штату Нью-Йорк скасував штраф у понад $500 млн, накладений на американського президента Дональда Трампа у справі про цивільне шахрайство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Водночас суд підтвердив, що Трамп протягом десятиліть завищував свої статки у фінансовій звітності. Рішення звільняє Трампа від загрози півмільярдної виплати, проте залишає чинною заборону йому та його старшим синам обіймати керівні посади у корпораціях протягом кількох років.

Розгляд апеляції тривав майже 11 місяців. У соцмережах Трамп назвав вердикт «повною перемогою», заявивши, що суд «мав мужність скасувати незаконне та ганебне рішення».

Покарання було призначене суддею Артуром Енґороном після того, як він визнав Трампа винним у суттєвому завищенні вартості активів для отримання вигідніших умов від банків та страховиків. Апеляційна інстанція наголосила, що майже $500 млн штрафу суперечать восьмій поправці конституції США, яка забороняє «надмірні штрафи».

Генеральна прокурорка штату Летиція Джеймс заявила, що рішення підтвердило головне: Трамп і його компанія все ж винні у шахрайстві. «Ще один суд визнав, що президент порушив закон, а наша справа має підстави», – наголосила вона.

Нагадаємо, Окружний суд США Північного округу Каліфорнії визнав, що президент США Дональд Трамп перевищив свої повноваження, коли наказав ввести війська до Каліфорнії через протести.

Як повідомлялося, Федеральний апеляційний суд скасував судову заборону, яка зобов’язувала Державний департамент США продовжувати виплати іноземної допомоги. Колегія з трьох суддів Апеляційного суду США округу Колумбія ухвалила рішення з рахунком 2-1, визнавши, що суд нижчої інстанції помилково наказав адміністрації Трампа відновити виплати.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів стане відомо, чи буде мир в Україні.

Читайте також:

