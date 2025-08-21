Суд скасував півмільярдний штраф у справі про шахрайство Трампа

Феміда підтвердила, що Трамп протягом десятиліть завищував свої статки у фінансовій звітності

Апеляційний суд штату Нью-Йорк скасував штраф у понад $500 млн, накладений на американського президента Дональда Трампа у справі про цивільне шахрайство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Водночас суд підтвердив, що Трамп протягом десятиліть завищував свої статки у фінансовій звітності. Рішення звільняє Трампа від загрози півмільярдної виплати, проте залишає чинною заборону йому та його старшим синам обіймати керівні посади у корпораціях протягом кількох років.

Розгляд апеляції тривав майже 11 місяців. У соцмережах Трамп назвав вердикт «повною перемогою», заявивши, що суд «мав мужність скасувати незаконне та ганебне рішення».

Покарання було призначене суддею Артуром Енґороном після того, як він визнав Трампа винним у суттєвому завищенні вартості активів для отримання вигідніших умов від банків та страховиків. Апеляційна інстанція наголосила, що майже $500 млн штрафу суперечать восьмій поправці конституції США, яка забороняє «надмірні штрафи».

Генеральна прокурорка штату Летиція Джеймс заявила, що рішення підтвердило головне: Трамп і його компанія все ж винні у шахрайстві. «Ще один суд визнав, що президент порушив закон, а наша справа має підстави», – наголосила вона.

