Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року
Нині триває 1273-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів

За минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 162 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5 489 дронів-камікадзе та здійснили 5 350 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гірки Сумської області; Полюшкине, Карабани Чернігівської області; Приморське, Новоандріївка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, чотири артилерійські засоби та два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка, Амбарне.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

За добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Діброва, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Степове, Чернещина, Дробишеве, Ямпіль.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

У районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, противник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив шість атак у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 67 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог 29 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодарівка, Ольгівське, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Комишувахи.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося сім боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1273-й день повномасштабної війни в Україні.

