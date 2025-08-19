Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів

За минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора загарбники завдали по території України двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 162 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5 489 дронів-камікадзе та здійснили 5 350 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гірки Сумської області; Полюшкине, Карабани Чернігівської області; Приморське, Новоандріївка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, чотири артилерійські засоби та два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка, Амбарне.

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Діброва, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Степове, Чернещина, Дробишеве, Ямпіль.

На Сіверському напрямку

У районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, противник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив шість атак у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 67 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 29 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодарівка, Ольгівське, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Комишувахи.

На Придніпровському напрямку

Відбулося сім боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий.

