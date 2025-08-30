Трамп порівняв війну в Україні з бійкою дітей

Президент США заявив, що двостороння зустріч Зеленського та Путіна може не відбутися

Президент США Дональд Трамп заявив, що тристороння зустріч за участі Володимира Зеленського, Володимира Путіна та його самого все ж відбудеться. А ось щодо зустрічі українського та російського лідерів є сумніви. Як інформує «Главком», про це пише Daily Caller.

«Буде тристороння (зустріч, – ред.). Двостороння – не знаю, але тристороння станеться. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові», – заявив Трамп.

Американський президент цинічно порівняв криваву війну в Україні з бійкою двох дітей на майданчику.

«Я використовую аналогію. Я використовував її кілька разів. У вас є дитина, і є ще одна дитина на майданчику, на ігровому майданчику, і вони ненавидять одна одну, і вони починають битися, битися і битися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так само. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло», – сказав Трамп.