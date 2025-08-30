Суд США визнав більшість мит Трампа незаконними

Судовий вердикт не стосується мит на імпорт сталі та алюмінію, накладених Трампом

Апеляційний суд США постановив, що більшість мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, є незаконними. Рішення, ухвалене 29 серпня, поставило під сумнів один із ключових інструментів міжнародної економічної політики його адміністрації. Проте, як пише Reuters, суд дозволив митам залишатися чинними до 14 жовтня, щоб Трамп мав час подати апеляцію до Верховного суду, передає «Главком».

Суд у Вашингтоні більшістю голосів (сім проти чотирьох) визнав незаконними так звані «взаємні» мита та окремий пакет мит, запроваджений проти Китаю, Канади та Мексики. Судді аргументували це тим, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який посилалася адміністрація Трампа, не дає президенту права накладати мита чи будь-які інші збори. Закон традиційно використовувався для запровадження санкцій або заморожування активів, а не для торговельної політики.

Трамп став першим президентом, який використав IEEPA для накладання мит, стверджуючи, що це виправдано через торговельний дисбаланс і контрабанду наркотиків. Адміністрація наполягала, що закон дозволяє «регулювати» імпорт. Однак судді зазначили, що Конгрес не мав наміру надавати президенту необмежені повноваження у встановленні мит, оскільки це є виключним правом законодавчого органу, згідно з Конституцією США.

Цей судовий вердикт не стосується інших мит, накладених Трампом, зокрема на імпорт сталі та алюмінію, які були запроваджені на підставі іншого законодавства.

Нагадаємо, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Нові тарифи набули чинності о 00:01 за Вашингтоном (07:01 за Києвом) 27 серпня, подвоївши мито у 25% для Індії. Як пише Bloomberg, деякі ключові галузі промисловості будуть звільнені від американських мит, зокрема експорт електроніки, що поки що збереже масштабні інвестиції Apple у нові заводи в Індії, та фармацевтичної продукції.

Варто зазначити, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про введення 25% мит для Індії. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

До слова, заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.