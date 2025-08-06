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На Сумщині запущено нову систему оповіщення про повітряну тривогу

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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На Сумщині запущено нову систему оповіщення про повітряну тривогу
На Сумщині тривога лунатиме не так, як раніше
фото з відкритих джерел

Відтепер на Сумщині не доведеться зупиняти робочі процеси там, де немає безпосередньої небезпеки

У Сумській області запущено диференційований сигнал повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

«На звернення громад і представників бізнесу Сумська ОВА ініціювала впровадження зональної системи повітряних тривог. Ми вступили в діалог із центральною владою – і нам пішли назустріч. Відсьогодні на Сумщині запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу», – розповів він.

Григоров пояснив, що тепер сигнал лунатиме не по всій області, як було раніше, а лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою російського удару. Зокрема, система працюватиме з урахуванням напрямку повітряної цілі. За словами керівника Сумської ОВА, це дозволить точніше інформувати населення.

«Коли тривога триває по 12–15 годин на добу, це суттєво ускладнює життя і роботу. Зональна система оповіщення дозволяє зменшити це навантаження і забезпечити стабільну роботу бізнесу, медицини, освіти та інших сфер життєдіяльності», – додав він.

Він відзначив, що тепер не доведеться одразу зупиняти робочі процеси в місцях, де немає безпосередньої небезпеки.

Нагадаємо, що таку ж систему оповіщення про повітряну тривогу вже запустили у кількох українських областях. У березні такий сигнал було запроваджено у Запорізькій області. Тривога оголошуватиметься для усієї Запорізької області та Запоріжжя у випадку загрози застосування балістичного озброєння.

У травні нову систему оповіщення запустили на Дніпропетровщині. А із 24 липня аналогічну систему ввели в Київській області. Вона дозволяє вмикати сигнал лише в тих громадах, які перебувають під прямою загрозою.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ тривога війна Суми

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