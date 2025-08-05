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Атака на Ростовську область: загорілася територія залізничної станції (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Ростовську область: загорілася територія залізничної станції (відео)
Влада атаку дронів та пожежу наразі не коментувала
фото: скриншот з відео

Кадри очевидців дійсно зняті на станції «Тацинська» біля червоної водонапірної вежі

У ніч на 5 серпня безпілотники атакували станцію «Тацинську» в Ростовській області. Після удару виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Зазначається, що кадри очевидців дійсно зняті на станції «Тацинська» біля червоної водонапірної вежі, за пожежею на кадрах відображений місцевий елеватор.

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Що саме загорілося і чи є постраждалі – поки невідомо. Влада атаку не коментувала.

Нагадаємо, первинну переробку нафти на російському Новокуйбишевському нафтопереробному заводі зупинено з 2 серпня після атаки українського безпілотника. У результаті атаки було пошкоджено головну установку первинної переробки нафти CDU-11.

До слова, у січні-липні 2025 року Росія скоротила експорт нафти на 4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

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Теги: війна росія пожежа залізниця

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