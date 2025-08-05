Атака на Ростовську область: загорілася територія залізничної станції (відео)
Кадри очевидців дійсно зняті на станції «Тацинська» біля червоної водонапірної вежі
У ніч на 5 серпня безпілотники атакували станцію «Тацинську» в Ростовській області. Після удару виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.
Зазначається, що кадри очевидців дійсно зняті на станції «Тацинська» біля червоної водонапірної вежі, за пожежею на кадрах відображений місцевий елеватор.
Що саме загорілося і чи є постраждалі – поки невідомо. Влада атаку не коментувала.
💥Безпілотники вночі атакували залізничну станцію «Тацинська» на Ростовщині🔥
Яскраві кадри (в прямому і переносному сенсі 😀) наслідків атаки. pic.twitter.com/hiVOTpRxJT
Нагадаємо, первинну переробку нафти на російському Новокуйбишевському нафтопереробному заводі зупинено з 2 серпня після атаки українського безпілотника. У результаті атаки було пошкоджено головну установку первинної переробки нафти CDU-11.
До слова, у січні-липні 2025 року Росія скоротила експорт нафти на 4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.