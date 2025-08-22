Хто справжній господар у Кремлі? Єврокомісар прокоментував заяви Лаврова

Лавров заявив, що російська сторона готова до переговорів з Україною, але висунула нову умову

Кубілюс: Хто є справжнім господарем у Кремлі: Путін чи Лавров?

Єврокомісар Андрюс Кубілюс поставив під сумнів, хто саме нині реально керує в Кремлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі X.

«Хто є справжнім господарем у Кремлі: Путін чи Лавров? Як можна вести переговори з Путіним, якщо після зустрічі Путіна і Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін пообіцяв Трампу під час двосторонньої зустрічі? Можливо, Путін не є справжнім господарем у Кремлі?», – йдеться у дописі.

Раніше Сергій Лавров заявив, що російська сторона готова до переговорів з Україною, але висунула нову умову щодо легітимності українського підписанта. За словами Лаврова, це питання має бути вирішене, якщо і коли справа дійде до підписання майбутніх домовленостей.

Також Лавров обмовився про припинення вогню. Він ще раз підтвердив попередні заяви про те, що Росія не готова до припинення вогню, бо, ймовірно, побоюється, що Україні продовжать постачати зброю партнери.

Зокрема, голова російського МЗС заявив, що його країна нібито згодна на гарантії безпеки для України. Водночас Москва не погодиться з тим, щоб колективні гарантії безпеки ухвалювалися без її участі.