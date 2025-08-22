Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хто справжній господар у Кремлі? Єврокомісар прокоментував заяви Лаврова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Хто справжній господар у Кремлі? Єврокомісар прокоментував заяви Лаврова
Лавров заявив, що російська сторона готова до переговорів з Україною, але висунула нову умову
фото: LRT, МЗС РФ

Кубілюс: Хто є справжнім господарем у Кремлі: Путін чи Лавров?

Єврокомісар Андрюс Кубілюс поставив під сумнів, хто саме нині реально керує в Кремлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі X.

«Хто є справжнім господарем у Кремлі: Путін чи Лавров? Як можна вести переговори з Путіним, якщо після зустрічі Путіна і Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін пообіцяв Трампу під час двосторонньої зустрічі? Можливо, Путін не є справжнім господарем у Кремлі?», – йдеться у дописі.

Раніше Сергій Лавров заявив, що російська сторона готова до переговорів з Україною, але висунула нову умову щодо легітимності українського підписанта. За словами Лаврова, це питання має бути вирішене, якщо і коли справа дійде до підписання майбутніх домовленостей.

Також Лавров обмовився про припинення вогню. Він ще раз підтвердив попередні заяви про те, що Росія не готова до припинення вогню, бо, ймовірно, побоюється, що Україні продовжать постачати зброю партнери.

Зокрема, голова російського МЗС заявив, що його країна нібито згодна на гарантії безпеки для України. Водночас Москва не погодиться з тим, щоб колективні гарантії безпеки ухвалювалися без її участі.

Читайте також:

Теги: росія Єврокомісар путін Сергій Лавров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головне питання для нас: чи є припинення вогню поразкою у війні?
Головне питання для нас: чи є припинення вогню поразкою у війні?
14 серпня, 07:49
Траєкторія падіння Путіна очевидна
Шлях Путіна в мініатюрі. Підсумки півріччя стосунків з Трампом
4 серпня, 13:03
Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до групи ПАТ «НК «Роснефть»
У Самарській області атаковано Новокуйбишевський нафтохімічний завод
22 липня, 09:55
Пасажирський літак авіакомпанії Nordwind Airlines
Росія запустила пряме авіасполучення з КНДР
28 липня, 06:51
Зеленський: Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути війну
Зеленський прокоментував новий дедлайн Трампа для Путіна
28 липня, 21:24
Дмітрієв каже, що церква на Алясці має російське коріння
Посланець Путіна знайшов російську церкву на Алясці, де пройде саміт лідерів
11 серпня, 03:41
Даку (ліворуч) виступає у складі «Рубіна» з літа 2023 року
Потенційний суперник «Полісся» у Лізі конференцій хоче купити гравця з російського клубу
11 серпня, 13:13
Під санкції потрапили киргизький Capital Bank та його директор Кантемір Чалбаєв
Британія вдарила санкціями по Киргизстану за допомогу Росії
20 серпня, 20:07
Для надання допомоги постраждалим було задіяно 16 бригад медиків
Атака на Мукачево: зросла кількість постраждалих
Вчора, 15:01

Політика

Хто справжній господар у Кремлі? Єврокомісар прокоментував заяви Лаврова
Хто справжній господар у Кремлі? Єврокомісар прокоментував заяви Лаврова
Трамп звільнив одного зі старших аналітиків ЦРУ з питань РФ – The Economist
Трамп звільнив одного зі старших аналітиків ЦРУ з питань РФ – The Economist
Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через удари по Україні
Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через удари по Україні
Європа розглядає новий формат гарантій безпеки для України за 24 години – Bloomberg
Європа розглядає новий формат гарантій безпеки для України за 24 години – Bloomberg
Нетаньягу заявив про початок переговорів щодо закінчення війни та звільнення заручників
Нетаньягу заявив про початок переговорів щодо закінчення війни та звільнення заручників
Кім Чен Ин нагородив офіцерів, які воювали на боці Росії проти України
Кім Чен Ин нагородив офіцерів, які воювали на боці Росії проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
5291
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
2872
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство
2709
Доплата до пенсії в розмірі 4200 грн: хто має право на підвищення
2133
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua