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    У світі

    РНБО попереджає про ймовірний теракт в Європі, який може влаштувати Росія

    Роспропаганда дискредитує керівництво України, поширюючи фейки про збут західної зброї - РНБО попереджає про ймовірний теракт в Європі, який може влаштувати Росія
    Роспропаганда дискредитує керівництво України, поширюючи фейки про збут західної зброї
    фото з відкритих джерел

    Можливий теракт з людськими жертвами може стати «козирем» ручної пропаганди Кремля

    Росія може влаштувати провокацію на території Європи з використанням аналогічної зброї, шо передають Україні. Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони України.

    «Влаштований Росією можливий теракт з людськими жертвами може стати переломним моментом в історії постачання зброї Україні та «козирем» ручної пропаганди Кремля», – зазначили в РНБО.

    Крім цього, повідомляється, що роспропаганда дискредитує керівництво України, поширюючи фейки про збут західної зброї.

    «Обстріли залізничних вузлів України не дають потрібного результату рашистам і не призводять до зупинки транспортування зброї. Тому до цієї теми активно почали підключати атаки в інформаційному полі», – додали в РНБО.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, США відправлять Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як Himars, в рамках 11-го пакету допомоги Україні. Himars буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів(49 миль).

    З повним переліком озброєння, яке отримає Україна в рамках 11 пакету військової допомоги, можна ознайомитись тут.

    Додамо, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

    29 травня Пентагон повідомив про відправлення чергової партії М777 до України.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    РНБО попереджає про ймовірний теракт в Європі, який може влаштувати Росія