Банківська система Росії готується до комунізму

Агресія проти України коштуватиме Кремлю дуже дорого

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На повестке дня самый жесткий банковский кризис за всю историю РФ.

После вторжения в Украину РФ продолжает платить высокую цену в экономической и финансовой сфере, а сама война для правопреемницы СССР чем дальше, тем больше напоминает авантюру.

Мало кто обратил внимание, что с начала вооруженной агрессии Московская биржа – основная фондовая площадка России – так и не смогла открыться. Финансовый мегарегулятор – Центральный банк РФ – несколько раз откладывал открытие биржи, и вот в очередной раз стало известно, что с 14 по 18 марта Московскую биржу также не смогут открыть. Эта новость облетела все мировые СМИ.

Однако, что стоит за этим событием, практически никто разбираться не стал. А зря: можно сказать, что после трагикомедии с курсом рубля и замороженными золотовалютными резервами ЦБ РФ тупиковая ситуация на Московской бирже способна превратить большую часть банков РФ в «ликвидационную массу», а в стране разразится невиданный для РФ банковский кризис.

Математика катастрофы. По состоянию на 01.02.2022 все средства клиентов на счетах российских банков оценивались примерно в 86 трлн рублей, из них около 30 трлн рублей находилось в Сбербанке РФ

Так получилось, что сам Сбербанк на 1 февраля вложил в негосударственные ценные бумаги немного: всего около 400 млрд рублей – в корпоративные облигации и 33,3 млрд рублей – в акции. На остальные 56 трлн рублей обязательств банковской системы РФ с открытием Московской биржи нарисуется дыра в сумме примерно 10-12 трлн рублей.

Представьте себе баланс банка, в пассиве которого депозиты, а в активе кредиты + ценные бумаги. И вот после открытия Московской биржи за один день этим кредитным организациям нужно будет списать с баланса от 10% до 40% активов.

Интрига в том, что кто-то из банков переживет открытие Московской биржи, а кого-то спасти не удастся, и это будет лишь первая волна дефолтов в банковском секторе

Под нож, конечно, пойдут те банки, которые активно вкладывали в негосударственные ценные бумаги, особенно под-санкционных олигархов.

В этом фондовом огне сгорят и 3 трлн рублей на счетах населения, вложенные основном в акции и облигации, а вместе с ними еще около 5 трлн денег негосударственных пенсионных и банковских инвестиционных фондов.

Но кризис в банковском секторе с открытием Московской биржи не закончится. Открытие биржи можно будет сравнить разве что с залпом Авроры, который возвестит о начале банковского Армагеддона.

Уже сейчас «санкционная мясорубка» начала незаметно работать

Во-первых, повысив ставку до 20% Центральный банк РФ автоматически воздействовал на уровень ставок в России. К примеру, кто из физиков будет покупать облигации какого-то «Роспотребснабсбыт», если в Сбербанке можно разместить рубли под 18% годовых. Т.е. новым эмитентам нужно предложить новую, более высокую доходность.

А что же со старыми бондами? Они упадут в цене, и падение этой цены нужно будет снова списывать с баланса и формировать под него резерв. При чем с этим процентным риском столкнулись владельцы не только корпоративных облигаций, но и госбумаг правительства РФ.

Во-вторых, сейчас в экспертной среде ведется два смежных фундаментальных спора. Первый из них о том, на сколько упадет экономика РФ? Оценки колеблются от 8% до 30% за 2022 год. Второй спор о том, на сколько санкции заблокируют реализацию нефти РФ: на 50% или на 70% от годового объема.

Собственно, выручка от нефти и газа – это и есть один из ключей к прогнозу динамики ВВП РФ

Я же считаю, что ключом к прогнозу годового падения экономики РФ остается не столько процент реализации годового объема нефти, сколько скорость сворачивания войны в сторону переговоров (дипломатии).

При всей гнусности ситуации нужно признать, что первый квартал экономика РФ завершит еще почти по плану, а вот апрель (с 98% темпом падения контейнерных перевозок, растущей безработицей и неизбежным началом дефолтов в банковском секторе) откроет врата в экономический коллапс.

Если Кремль успеет осознать, что в современном мире грады, самолеты, пушки и танки решают не все, то может быть, при хорошем расположении духа у властей США, ЕС и Японии, 2022 год обойдется для РФ в минус 10% ВВП. Если же противостояние будет продолжено, то даже минус 20% – это не предел падения.

Как показывает мировой опыт, падение ВВП больше чем на 10% обычно вызывает резкое ухудшение качества кредитного портфеля банков и провоцирует острый банковский кризис.

Иными словами: те из российских банков, кто не помрет после открытия Московской биржи и «похудения» портфелей Облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за роста процентных ставок, непременно умрут от кредитного кризиса.

В итоге Россия получит то, с чего начинала 90-ые: банковскую систему с одним банком – Сберкассой

Но и эта Сберкасса может также не пережить кредитный кризис, и тогда часть вкладов россиян просто испарится, как это было при распаде СССР.

Конечно, в Москве хорошо знают, чем может завершиться открытие Московской биржи. Подсматривая за форумами заправский трейдеров, я с удивлением обнаружил, что часть из них свято верит, что Московскую биржу от краха хрен знает какого марта 2022 года может спасти «быстрая победа в Украине».

А по-моему, единственное что может спасти от краха финансовую систему РФ – это возвращение конфликта в дипломатическое русло с перспективой снятия хотя бы части санкций. Российские же власти, судя по всему, со мной не согласны и продолжают нести ересь, изобретая всякие анти-санкционные меры и докладывая начальству о том, что они могут предотвратить экономическую катастрофу.

Первая мера от ЦБ РФ – это не давать Московской бирже открыться. Уже 2 недели бухгалтера в банках и инвестфондах не знают, сколько стоят ценные бумаги в их портфелях, а значит они не могут нарисовать даже примерно дыру, которая у них возникнет в балансе после открытия биржи. Т.е. вопрос решили отложить.

Вторая мера – кредитным организациям разрешили публиковать отчеты с выборочными данными, надеясь на то, что публика узнает о проблемах банка позже, когда «все образуется». В обоих случаях ЦБ РФ просто тянет время, откладывая первую волну дефолтов в банковском секторе.

Сама Московская биржа начала вести воспитательную работу с эмитентами, стараясь акцентировать их внимание на том, что сейчас самый удачный момент для выкупа собственных акций с рынка

Параллельно биржевой фондовый рынок просят поддержать Минфин и Фонд национального благосостояния России (ФНБР). Т.е. рынок не просто успокаивают, но и изыскивают ресурсы для его наполнения. Меры были бы результативными, если бы не было других санкций и давления на всю экономику РФ, включая нефтяной сектор.

Поэтому пока что большинство аналитиков сходится во мнении о том, что ЦБ РФ, откладывая открытие Московской биржи – просто отсрочивает неизбежное. Сама стратегия растягивания времени, в принципе, разумна, особенно если верить пропаганде Россия 24.

Но реальное положение дел таково, что чем больше ЦБ РФ оттягивает открытие Московской биржи, тем выше вероятность того, что за консультацией по «лучшему времени открытия» ЦБ РФ уже нужно будет обращаться к Вооруженным силам Украины.

Джерело: блог Віталія Шапрана

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