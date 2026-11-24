Телевізійна картинка з саміту, де зустрічались Усама бін Путін з лідерами США та КНР, обвалила російський фондовий ринок, який зростав на очікуваннях капітуляції України та високої ціни на нафту. Саме таку версію рознесли російськомовні інформаційні агенції.

Мені складно оцінити, наскільки на настрої російських інвесторів вплинуло трикратне публічне приниження Путіна товаришем Сі, але думаю, що це останній фактор, який вплинув на думки інвесторів на ринку РФ. Ситуація там значно складніша за просто емоції.

1. Інвестори раділи зростанню цін на нафту на світовому ринку, але коли підрахували проміжну податкову ціну нафти в РФ, то виявилось, що через українські удари по НПЗ вона рухнула з 101,5 долара у жовтні до 73,5 долара у листопаді. Тож росіянам час звикати до того, що тренди світового ринку їх мало стосуються.

2. Рентабельність найбільших компаній у РФ впала вдвічі – такі висновки були зроблені на даних 2024-2025 рр., проте екстраполяція даних за підсумками 9 місяців 2026 року показала ще більший провал дохідності. Тож такі реалії російського фондового ринку «на землі»: падіння прибутків не сприяє зростанню ринку акцій.

Негативні тенденції підсилювали ще ряд дрібних факторів. Наприклад, Міжнародна рада з зерна знову знизила прогноз російського експорту пшениці. Цього разу, ймовірно, через Керченський міст, який заблокував судноплавство в Азовському морі.

Гарним настроям на російському фондовому ринку не сприяла і відмова третини російських компаній від виплати тринадцятої, так званої новорічної, зарплати. Зазвичай такі кроки викликають у населення хвилю негативних емоцій і не сприяють зростанню сукупного попиту перед Новорічними святами.