На минулому тижні в РФ піднявся вий від тотального здешевлення російської нафти. В середньому по різних напрямках дисконт по російській нафті підвищився до 29-33 доларів на барелі.

Найбільше дисконтувалась нафта, що постачалася до Індії, найменший дисконт був зафіксований по поставкам до КНР. Листопад для нафти Urals буде провальним, а це основний сорт російської нафти.

Дещо згладжували загальну картину малі дисконти по іншому російському сорту – ESPO, але загальну бюджетну картину цей сорт не міг переломити.

Загальні розрахунки по першій половині листопада показують, що податкова ціна нафти в РФ у листопаді впаде до 73,5 долара за барель, і це після 101,5 у жовтні.

Дике зростання дисконту супроводжувалось сильним збільшенням транспортних видатків для російських нафтових компаній, які в середньому витрачали на транспортування від 27 до 48 доларів на барелі, залежно від дистанції перевезень.

Така ситуація склалась саме через українські удари по НПЗ. Сильне зниження попиту на нафту всередині РФ виштовхує надлишки нафти на експорт, оскільки росіяни:

не хочуть консервувати свої нафтові свердловини; хочуть компенсувати відсутність експорту пального експортом нафти.

У свою чергу, зростання пропозиції російської нафти на експорт наповнює світовий ринок дешевою нафтою та призводить до зростання цін на транспортування нафти з портів РФ.

Не знаю, як оцінить таку велику послугу України світовому ринку нафти президент Трамп, ймовірно, його інтереси після виборів змінились. Але так виходить, що вигодонабувачами від українських ударів по російських НПЗ є Індія та КНР. Тож, як бачите, геополітичні шляхи в тенетах світової економіки непередбачувані й іноді приносять неочікувані результати.

Вважаю, що Україні варто продовжувати удари по російських НПЗ, а з нового року – розширювати їх на газові заводи «Новатек» на Крайній Півночі РФ.

Така стратегія є результативною і відіграватиме роль витверезника для росіян перед черговим раундом перемовин. Також така стратегія є більш гуманною ніж бомбардування цивільних кварталів, як це зараз практикує РФ в Україні.