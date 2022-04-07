Російська економіка сигналізує – росіянам треба готуватися до жебрацтва

Задзеркалля російських банків

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Санкции, шок от войны и желание Центробанка РФ побыстрее скрыть всплывшие проблемы привели к тому, что за внешним благополучием финансовой системы РФ начал формироваться целый букет рисков катастрофических масштабов.

Дорогое валютное троекурсие

Запретив с 9 марта продавать наличную валюту населению, ЦБ РФ вытеснил все эти сделки на черный рынок. По свидетельству самих россиян, в банках легально купить наличные доллары или евро было невозможно. Банки самостоятельно устанавливали курс по операциям с безналичными долларами и евро. В итоге на рынке было три разных курса: биржевой курс (для безналичной валюты), курс банков (для безналичных операций с клиентами) и курс черного рынка. При биржевом курсе на 5 апреля 83,46 рублей за доллар, на черном рынке доллар в Москве продавали примерно по 100, а в регионах он доходил до 120.

За последнюю неделю разница между тремя курсами уменьшилась, но рынок все еще был далек от нормального состояния. Чувствовалось, что на рынке не хватает наличной валюты, получить в банках даже обещанный регулятором лимит наличной валюты с депозита до 10000 долларов США было по-прежнему очень сложно. Рынок 5 апреля выглядел, конечно, лучше, чем месяц назад. Напомню, что в разгар военного шока биржевой курс улетел к отметке 130 рублей за доллар, курс банков по безналичным операциям в 220 рублей за доллар долго удерживал банк «Открытие», а наличный доллар на черном рынке крутился вокруг диапазона 150-250 рублей за доллар, в зависимости от региона и суммы.

Секрет некоторой стабилизации валютного рынка стал известен после публикации 31 марта ЦБ РФ данных о состоянии ЗВР. С 3 по 25 марта ЗВР ЦБ РФ сократились на 38,8 млрд долларов США до 604,4 млрд долларов США. И хотя прямых интервенций на бирже от ЦБ не было, в разгар кризиса по рынку ползли слухи, что власти с целью погашения паники вбросили в рынок 70 млрд долларов наличной валюты. Думаю, сумма была преувеличена, а судя по уменьшению ЗВР в рынок непрямо влили около 35 млрд долларов успокоительных зеленых. Учитывая грядущее из-за санкций падение выручки от экспорта углеводородов и леса, а также заморозку ЗВР ЦБ РФ почти на 400 млрд долларов – уменьшение ЗВР на 38,8 млрд может быть серьезным ударом по их ликвидности.

В апрель 2022 года ЦБ РФ вошел с ЗВР на уровне около 600 млрд долларов, минус около 400 млрд замороженных активов, минус 135 млрд подсанкционного золота. Итого валютная часть ЗВР на начало апреля составляла всего примерно 65 млрд долларов, из них большая часть держалась в китайских юанях. Учитывая, что есть все перспективы отрицательного платежного баланса уже в первом полугодии 2022 года, то второго военного шока рубль может и не пережить, и дело тут не в процентной ставке ЦБ, а именно в дефиците валюты в ЗВР.

В итоге, радость от стабильного курса рубля у высоких чиновников в РФ была недолгой, так как вопрос стабильности рынка не решен, а всего лишь отсрочен посредством растраты из резервов почти 40 млрд. долларов. Кроме того, рост учетной ставки до 20% оживил целый букет рисков в банковской системе РФ. Как по мне, вероятная покупка мнимой стабильности рубля почти за 40 млрд долларов и повышение ставки ЦБ до 20% были очень тупыми решениями. Уже сейчас очевидно, что РФ ожидает новая порция санкций и даже 100% обязательная продажа валютной выручки не поможет в будущем сбалансировать рынок.

Банки в ожидании дефолтов

Последствия санкций. По правде говоря, санкции уже привели к дефолтам банков РФ в ЕС. Первым о дефолте объявила австрийская дочка Сбербанка РФ – Sberbank Europe AG. Еще 3 марта австрийские власти ввели временную администрацию в банк и начали выплачивать гарантированные европейцам вклады до 100 000 евро. В начале марта Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA) сообщила о принятии защитных мер в отношении Sberbank (Switzerland) AG. Во второй декаде марта британские СМИ сообщали о сокращении почти всего персонала в дочернем подразделении банка VTB в Лондоне и переводе бизнеса VTB во Франкфурт. Между тем, уже 1 апреля стало известно о фактическом банкротстве банка Sberbank CIB (UK) Ltd в Лондоне. Под вопросом остается работа еще десятка дочерних банков и компаний российских госбанков за рубежом, на кону также вопрос о работе VTB в Германии и Газпромбанка на Кипре.

Коварный процентный риск. Между тем, самым коварным остаётся воздействие на всю банковскую систему РФ именно процентного риска

Во-первых, на российском рынке (признаю, как и на украинском) работает очень много спекулянтов, которые любят зарабатывать на процентном риске. Торговля с клиентами в кредит на рынке облигаций часто сопровождается построением РЕПО-пирамид внутри собственных или даже клиентских портфелей. Первая жертва – инвестиционный банк Универ-Капитал – обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ее банкротом в конце марта. У инвестбанка было 2157 ненулевых брокерских счетов, в том числе 1742 принадлежали физлицам-резидентам РФ, 358 юрлицам-резидентам РФ и 57 юрлицам-нерезидентам. Очень сильно заигрались с РЕПО-операциями: Газэнергобанк, Центрокредит, Банк Держава, РЕСО-кредит, Меткомбанк, Алефбанк и еще несколько кредитных организаций поменьше. Названные структуры имеют зависимость о РЕПО на уровне больше 15%, и при отсутствии запаса капитала и ликвидности их очень скоро может постигнуть судьба Универ-Капитала.

Во-вторых, около 40% от всего объема кредитов в РФ выданы банками по плавающей процентной ставке, которая в преобладающем большинстве случаев привязана к ставке Центрального банка. Рост ставки с 9,5% до 20% привел к тому, что тому, кто ранее платил 15% по кредиту, после решения ЦБ кредит стал обходиться в 30%. Таких историй много и опасность этой ситуации заключается в механизме конвертации процентного риска в кредитный. Т.е. уже через полгода до 40% банковских кредитов в системе могут перейти в разряд проблемных.

«Добрые власти», конечно, знали об этой проблеме и предложили растянуть повышение ставки до «рыночной» на полгода, отдельно урегулировав сегмент ипотеки. Но мероприятия пошли не по плану. Вместо того, чтобы заложить в бюджет компенсацию выросших ставок, законодатели оставили в бюджете только льготные программы для населения и немного для важных отраслей экономики. Остальная процентная нагрузка была переложена на банковский сектор. Так распорядились Госдума и Минфин. Я уже не один раз писал о том, что это путь к медленному, но уверенному коллапсу. Понимаю, что у российской аудитории слабое доверие к информационному потоку из Украины, но раскопанные мной риски неожиданно всплыли в официальных источниках в самой России.

По секрету всему свету

Положение дел, когда за процентный риск должны в конечном итоге заплатить банки, очень не понравилось российским банкирам и те стали строчить возмущенные письма в правительство. Одно из таких «секретных писем», наверное случайно :), попало в руки журналистов.

Возьму на себя смелость процитировать письмо Грефа (глава Сбербанка РФ) и Костина (глава ВТБ) премьеру Мишустину: «Сбербанк и ВТБ оценили потенциальные потери от участия в мерах господдержки экономики, принятых или готовящихся к принятию в ответ на санкции западных стран: совокупные убытки крупнейших банков, которые и сами находятся под жесткими ограничениями, могут составить почти 600 млрд рублей». А дальше еще интересней: «По оценке Банка России, убыток банковской системы в 2022 году составит от 3,5 до 5,8 трлн рублей без учета отрицательной переоценки ценных бумаг в размере около 2 трлн рублей. Только за две недели с 24 февраля доходы банковского бизнеса уже снизились более чем в два раза, не включая убытки по кредитному риску и от заморозки и снижения стоимости активов».

Далее просто передам содержание письма подсанкционных банков без кавычек, выделив курсивом. В письме они довольно откровенно раскрывают свои будущие убытки, кроме санкционных.

Сбербанк и ВТБ также оценили потенциальные убытки в 2022 году в результате принятых и планируемых к принятию мер господдержки.

Так, участие в программе «Кредитные каникулы» для компаний МСП и физических лиц, которая предполагает уплату основного долга и процентов, приходящихся к погашениюв течение 6 месяцев, в конце срока действия кредитного договора, принесет Сбербанку убытки в размере около 90 млрд рублей, а ВТБ – около 14 млрд рублей.

Изменение Минсельхозом размера субсидирования по действующим инвестиционным кредитам на период с 15 марта по 15 сентября 2022 года до 50% от ключевой ставки делают участие банков в программе убыточным. Потери Сбербанка составят около 16 млрд рублей в год, ВТБ – около 15 млрд рублей.

Принятая в РФ программа поддержки компаний крупного бизнеса и МСП в части реструктуризации кредитного портфеля с плавающей ставкой в фиксированную предполагает, что по портфелю крупных компаний с плавающей ставкой предполагается установить фиксированную ставку со следующим подходом: 12,5% – для первого месяца, 13,5% – для второго месяца, 16,5% – для третьего месяца, и далее возврат к рыночной ставке. С учетом принятых параметров программы убыток Сбербанка может составить около 127 млрд рублей, ВТБ – около 73 млрд рублей. А в случае роста ключевой ставки ЦБ потери вырастут.

Банки указывают, что эксплуатация и обслуживание в РФ воздушных судов запрещены европейскими властями и будут осуществляться в нарушение международных стандартов, что приведет к снижению остаточной стоимости самолетов с 50% до 17% от первоначальной. Убыток Сбербанка составит около 92 млрд рублей, ВТБ – около 110 млрд рублей.

Невыполнение авиакомпаниями предписаний о возврате воздушных судов привело к предъявлению требований к российским банкам по резервным аккредитивам, которые гарантировали выполнение обязательств авиакомпаний перед иностранными лизингодателями.

При этом обсуждается запрет для банков на предъявление встречных требований и взыскание уплаченных по аккредитивам средств с авиакомпаний. Убыток Сбербанка, в случае непогашения обязательств авиакомпаниями по вышеуказанным аккредитивам, составит около 54 млрд рублей, ВТБ – около 5 млрд рублей.

Таким образом, совокупные потенциальные потери могут составить для Сбербанка около 379 млрд рублей, для ВТБ – порядка 217 млрд рублей.

Мрачная фондовая тайна ЦБ

Получается, что в ЦБ РФ считают, что за 2022 убытки от переоценки ценных бумаг, включая ОФЗ (облигации федерального займа) составят 2 трлн рублей. Это те официальные оценки, которые ЦБ доводит до банков, т.е. на практике их можно считать оптимистическими.

Специфика российской банковской системы в том, что самый большой портфель депозитов населения приходится на Сбербанк, который является довольно консервативным инвестором, и поэтому почти не держит в своем портфеле негосударственных ценных бумаг. Так вот, списание более 2 трлн рублей от переоценки ценных бумаг с банковских балансов оставшаяся часть банков (не включая Сбербанк) может воспринять очень и очень болезненно. (Вспомните как реагировала вся банковская система, когда только за 5 дней февраля 2022 года россияне вынесли из банков 1,2 трлн рублей, хотя тогда эти потери частично взял на себя Сбербанк.) И конечно, после такого списания начались бы дефолты.

На практике скорость списания зависела от открытия Московской биржи, которая не работала почти месяц. На бирже и уговаривали эмитентов выкупать свои акции, и поначалу отстранили от торговли нерезидентов, а в день открытия отключили от торгов большинство частных трейдеров, у которых просто не загрузилось торговое программное обеспечение. В конце концов, Московская биржа заработала, но после анализа торговой активности оказалось, что на бирже есть все признаки искусственного подержания рынка.

Сравнение динамики долей разных участников рынка показало, что графики доли физических лиц и нерезидентов на Московской бирже инвертированы, т.е. являются зеркальным отображением друг друга. Выходит, что решение нерезидентов о сбросе пакетов тут же блокировалось «патриотично настроенными гражданами РФ» и рынок продолжал расти. Эта ситуация повторялась много раз. Был зафиксирован многократный нелогичный рост акций эмитентов, по которым приходил поток плохих новостей, в то время как падали эмитенты на хороших новостях. Таких наблюдений десятки за очень короткий промежуток времени. Например, после снятия санкций с производителей удобрений акции одного из этих производителей заметно упали в цене. Или, наоборот, при очень плохом новостном фоне для одной из добывающих углеводороды компаний ее акции резко начали дорожать. Правительство РФ и Госдума очень спешно практически эвакуировали российских эмитентов из западных бирж и торговых площадок. Рынок депозитарных расписок на акции российских компаний остановил работу еще 3 марта. Но вместо усилий по его разблокированию власти, наоборот, приложили все силы, чтобы убрать российские компании с фондовых площадок, где они могли бы получить альтернативную (читай рыночную) оценку.

Если сложить эти три фактора вместе, то можно утверждать, что на Мосбирже завелись «художники», которые активно рисуют курсы акций и облигаций, и могут оказывать влияние на рынок ОФЗ.

Любопытно, что официально власти РФ, включая Фонд национального благосостояния, после 24 февраля в торгах активного участия не принимали. Однако анализ торговых данных показывает, что «рисовать» курсы ценных бумаг можно было с помощью организованного пула физлиц через механизм доверительного управления. Такие художества на МБ сейчас выгодны и ЦБ РФ, и банкам, списание мусора с балансов которых пытаются растянуть во времени.

Признание без явки

Власти РФ вообще-то и не скрывают, что ожидают банковский кризис.

Комитет Госдумы по собственности одобрил законопроект, который позволяет Минфину на основании отдельных решений правительства приобретать за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) привилегированные акции кредитных организаций.

Как следует из законопроекта, для проведения операции по приобретению акций не нужно будет получать предварительное (последующее) согласие ЦБ РФ и ФАС. Кроме того, на данные сделки не будет распространяться необходимость соблюдения порядка раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах, необходимость привлечения уполномоченного федерального органа исполнительной власти для определения цены размещения акций кредитной организации.

Правительство уже использовало средства ФНБ для докапитализации банков в кризис 2008-2009 годов, выдав им суборды через ВЭБ на 404 млрд рублей. В 2014 году после введения западными странами секторальных санкций госбанки конвертировали эти суборды в «префы». Так, ВТБ получил в капитал первого уровня 214 млрд рублей, Газпромбанк – 39,95 млрд рублей, РСХБ – 25 млрд рублей.

Сам ЦБ РФ был неоднократно замечен в помощи банкам и прочим резидентам РФ в помощи уклонения от санкций и от раскрытия информации, которая может стимулировать кризисные явления в банковском секторе.

Во-первых, ЦБ РФ разрешил собственникам кредитных организаций не публиковать данные о структуре их собственности, но при этом обязал подавать их в ЦБ.

Во-вторых, ЦБ РФ отложил публикацию отчётности кредитными организациями, что позволит какое-то время скрывать от общественности реальное положение дел в банковском секторе.

«Путин мАлАдец?»

Погружаясь в дебри стагнирующего российского финсектора, я все больше задаюсь вопросом: «чем россияне, работающие в финсекторе РФ, не угодили своим властям?». Этот вопрос задаётся без сочувствия, а в стремлении понять логику военных решений, в результате которых:

Произошло пике рубля от 85 до 200 и обратно к 100, возродился черный рынок, появились проблемы с валютными вкладами и невозможностью обслуживать кредитные карты за рубежом. При этом, за пике от 200 к 100 рублей за доллар ЦБ РФ вероятно пришлось выложить из дефицитных валютных резервов около 35-40 млрд долларов. Ведь по факту, за вычетом монетарного золота, у ЦБ РФ осталось валютных резервов в ликвидной части на 65 млрд долларов, а перед войной их было почти 650 млрд долларов. Пробудился опасный процентный риск, который имеет все перспективы переродиться в кредитный риск и стать той чумой, которая будет косить заемщиков независимо от сектора или сегмента занятости. При этом, федеральный бюджет утяжелился на сумму компенсаций льготникам по программам кредитования и поддержки отраслей, включая авиаперевозки. Имела место попытка федерального правительства в буквальном смысле изнасиловать Сбербанк РФ и ВТБ (а я так подозреваю, что и ряд других госбанков, которые просто побоялись подписать письмо Мишустину) и возложить на них суммарно на 600 млрд рублей компенсацию воздействия на заемщиков процентного риска. Полностью уничтожен диверсифицированный фондовый рынок, дававший частным и государственным эмитентам из РФ возможность доступа к зарубежным рынкам капитала, с не ограниченными возможностями по привлечению ресурсов с таких крупных организаторов торговли как Deutche Borse, London Stock Exchange и др. Таким образом, взамен сегмента, который долгие годы питал экономику РФ инвестициями и живой валютой, они получили «клуб фондовых художников», рисующих курсы акций нужным компаниям? В итоге, все самые опасные дыры финсектора публично предложено закрывать за счет Фонда национального благосостояния. Однако Фонд, состоящий из проблемных активов, обычно называется «Bad Bank», и имеет мало общего с благосостоянием, да еще и с национальным.

Возможно, власти РФ очень не любят Украину, чье население живет лучше, чем на 95% территории РФ, а 91% граждан хотят в ЕС и гордятся тем, что они украинцы, но за что же власти РФ так сильно не любят свой российский народ, что обрекают его на нищету ради каких-то сомнительных территориальных выгод или притеснения другой национальности?

Ответ на этот вопрос предстоит найти нам всем.

Джерело: minfin

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