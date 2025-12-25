Запахло спиртним. У Росії чергова криза

У РФ розпочалась горілчана криза

Якщо ви очікували справжню економічну кризу у РФ, то цей день настав. Горілчана галузь РФ ризикує невдовзі стати справжнім подразнювачем соціального спокою у російському суспільстві. Офіційна статистика вказує на те, що за 11 місяців продажі горілки скоротились на 3,5%, а коньяку – на 9,1%.

Весь рік офіційні російські ЗМІ тримались та намагались довести, що росіяни дійсно стали «менше пити». Але творчі душі не витримали і перед новорічними святами правда вилізла у широкий загал.

Причин обвального зниження продажів алкоголю у РФ до історичних максимумів за останні 28 років дві: підвищення акцизів та встановлення мінімальних цін на алкоголь. У підсумку 25-35% ринку алкоголю пішло у тінь, при чому мова йде не стільки про «підробки», скільки про тіньовий продаж продукції легальних виробників.

Крім тіньових продажів сильно виріс попит на самогонні апарати. Зокрема, за перші 5 місяців зростання попиту на самогонні апарати склало 37%, а далі видання, які публікували цю статистику, підрахунки просто не вели.

Втім, уряд РФ ніяких уроків з ситуації 2025 року не виніс і вирішив продовжувати «оздоровлювати націю» піднявши з 01.01.26 акциз на 11,4%, а також піднявши мінімальну ціну на горілку з 349 до 405 рублів.

Отже, у середньому через акциз, ПДВ та мінімальні ціни міцний алкоголь в роздрібних мережах у РФ з нового року подорожчає на 17%. Передбачити реакцію російських споживачів на зростання цін на алкоголь складно, але ціна горілки у Росії завжди була проблемним питанням. Останній раз через горілчаний бунт у центральному гастрономі Свердловська у 1989 році М.С. Горбачов був вимушений відмінити «сухий закон» у СРСР.

Тож є приклади, коли горілка керувала масами і у рамках більш жорсткого режиму, ніж зараз у РФ. На фото фрагмент горілчаного бунту у Свердловську 1989 рік.