Бюджету РФ від початку війни ще ніколи не було так погано. Що далі?

Російському бюджету ще ніколи не було так погано як за 11 місяців 25 року

Рекордний дефіцит бюджету РФ з початку війни. Чого чекати далі?

Якщо подивитись на динаміку дефіциту російського бюджету за 11 місяців кожного року, починаючи з 2021 року, то можна побачити, що від початку війни РФ ще ніколи не було так погано. Дефіцит вже досяг 4,3 трлн рублів. І хоча офіційний прогноз на 2025 рік становить 5,4 трлн, проте ринкові прогнози вже впираються у діапазон 6-8 трлн рублів. То у чому ж причини?

По-перше, несподіване скорочення доходів від нафти. Коктейль з українських ударів по НПЗ, європейських санкцій і американських торговельних війн фактично обвалив ціни саме на російську нафту. Росія тільки за листопад недорахувалась майже 2 млрд доларів доходів від експорту нафти та нафтопродуктів. Тому не дивно, що прибуток у найбільшої нафтової компанії РФ – «Роснефть» – рухнув у кілька разів, а рік же ще не завершився.

По-друге, як би Мінфін та Федеральна податкова служба РФ не розповідали байки про перевиконання планів по збору податків, проте після їх підвищення у РФ з 2025 року спостерігаємо відставання від початкових планів. Деякі податкові доходи мали позитивний темп росту, але значно менше планів та офіційного темпу інфляції. Наприклад, доходи від ПДВ виросли на 6%, а це менше за річну інфляцію. А от нафто-газові податкові надходження впали на 22,4%. Тож за чинних санкційних умов, інтенсивності війни та неефективності податкової системи у РФ, росіянам варто бути реалістами: вони не тягнуть цю війну.

По-третє, економічні стимули від нарощування бюджетних витрат, в т.ч. у ВПК, мають свої обмеження. Ці витрати не можуть вічно стимулювати економіку країни-агресора, і 2025 рік це показав досить яскраво.

Цікаве питання: що далі? А далі, у 2026 році, РФ очікує чергове зростання податків, комуналки, вартості продуктів і послуг державних монополій. Важкість ситуації в тому, що платникам податків Путін не дає відпочити, і якщо у 25 році піднімали прямі податки, то тепер взялись за ПДВ, що само по собі за 2 роки в геометричній прогресії збільшить фіскальний тиск на росіян.

І росіяни не сплять, а вже почали готуватись. У великих мережах супермаркетів за оплату готівкою пропонують 3-5% знижки. Формально знижку аргументують дорогим еквайрингом. Але ж з нового року він стане ще дорожче, бо Путін ввів ПДВ 22% і на банківські послуги.

У реальності роздрібні мережі стають генераторами готівки, на яку у РФ зараз буде підвищений попит від конвертаційних центрів. Російський фюрер вже зрозумів, що його війна росіянам не потрібна і вимагає поставити під контроль обіг готівки. Все це трохи смішно, бо на фоні того, що у РФ розвинули обіг крипти та стейбл-коїнів, це просто призведе до того, що з часом для росіян купувати хліб за крипту може стати звичайною справою.

У цілому, якщо проаналізувати підсумки податкової реформи Путіна у 2025 році, то можна підсумувати, що наростити збір податків пропорційно піднятим ставкам їм не вдалося. По прибутковому податку з громадян вийшло повне фіаско, хоча плани після введення прогресивної шкали були грандіозні. Провалився навіть акциз на горілку, де офіційне виробництво впало на 6-7%, а от продажі самогонних апаратів у РФ зросли у рази.

Податкова реформа Путіна 2026 року ще більш жорстка, і передбачає ліквідацію спрощенки, що сильно вдарить по цінам в сфері послуг і призведе до зростання тіні.