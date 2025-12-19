Головна Думки вголос Віталій Шапран
Віталій Шапран Економічний експерт

Навіщо Шойгу погрожує Японії

Шойгу залякує Японію
фото: navalanalyses.com

Чи відкриється «другий фронт» на Далекому Сході?

Шойгу якийсь час після свого звільнення з поста міністра оборони РФ поводився дуже скоромно і мовчав. Проте нещодавно колишній міністр МНС та колишній міністр оборони РФ, а нині секретар Совбезу РФ заявив публічно, що не залишить без уваги збільшення Японією воєнного бюджету на 2%. Також Шойгу був занепокоєний зростанням воєнних бюджетів країн НАТО, і теж пообіцяв не залишити це без уваги.

Що штатна путінська шавка може протиставити сотням мільярдів доларів додаткового фінансування на оборону Японії та країн НАТО – незрозуміло. Російська економіка ледве дихає на ладан, а КНР, КНДР та Іран не дадуть ресурсів для масштабування війни. Можливо, Шойгу потрібно більше спілкуватись з міністром фінансів РФ та головою ЦБР: вони його просвітять про стан доступних для військових фінансів у РФ.

Цікаво, що у чергового російського чиновника геть порушені логічні зв’язки між причинами сучасної ситуації зі зростанням воєнних видатків в Японії і у країнах НАТО. Можна подумати, що якби його шеф – Путін – не розпочав найбільш криваву війну в Європі за останні 100 років, то мирна Японія витрачала б кошти на переозброєння?

Втім, якщо агресію РФ по відношенню до маленьких країн Балтії в поточних умовах ще можна собі якось представити, то війну РФ з Японією уявити неможливо. Росіяни ледве фінансово тягнуть цю війну в Україні, а по суті вже воюють у борг. Тож погрози на адресу країни з сучасною армією і населенням 125 млн осіб виглядають не зовсім адекватними.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Віталій Шапран

