Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
Віталій Шапран Економічний експерт

Чому Росія так боїться конфіскації заморожених активів в Європі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни чинять опір процесу конфіскації оскільки ще мають надію, що не втратять ці гроші
фото: depositphotos.com

Як Росія намагається відтягнути конфіскацію заморожених активів

Питання конфіскації російських активів в ЄС для України вже стало епічним. Росіяни чинять опір процесу конфіскації оскільки ще мають надію, що не втратять ці гроші, і через те, що побоюються, що за їх кошти Україна може виграти війну. Те що ЄС відклала питання конфіскації на 2026 рік, ніяк не зменшує, а навпаки збільшує цінність цього процесу, і сильно погіршує фінансовий стан РФ.

Найбільш помітний удар по ідеї конфіскації росіяни нанесли у плані Дмітрієва – Віткоффа, якого вже по факту немає. Дмітрієв пообіцяв США, що РФ не буде подавати у суди, якщо заморожені в ЄС активи розподілять між США та РФ та начебто спрямують їх частину на відновлення України (або окупованих українських територій).

Такий крок автоматично запустив механізм тиску США на ЄС, і дехто з європейців заговорив, що «можливо відсутність конфіскації наблизить (читай – примусить) Україну до не зовсім справедливого миру в Європі». Гра Дмітрієва не вдалась, і ЄС відстояла своє право розпоряджатись тим, що заморозила.

Більше всіх здивувала поведінка ЦБР, який чогось пішов з позовом проти Euroclear до російського арбітражного суду. У багатьох викликало питання, як арбітражний суд у Москві може вплинути на Euroclear. А ніяк. Тут слід звернути увагу, що ЦБР побіг в арбітраж ще до обговорення конфіскації як такої, але відразу після того як в ЄС прийняли рішення про вічне блокування резервів ЦБР в ЄС.

Тому чи не єдина мета звернення ЦБР до суду у Москві – просто потягнути зі списанням резервів. У ЦБР у лютому-травні буде щорічний аудит, і якщо не буде позову, то по факту конфісковані активи доведеться списати, після чого ЦБР даватиме пояснення у Держдумі та розповідатиме про інші заморожені, але не списані активи.

Інша причина з якої ЦБР не хоче списувати заморожені безстроково активи – небажання розкривати точну суму заморожених активів у країнах G-7. ЦБР на минулому тижні ЦБР настояв на тому щоб засідання у болтному арбітражі вели у закритому режимі. 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія гроші росіяни санкції Європа війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови
ЦВК озвучила вартість проведення майбутніх виборів в Україні
20 грудня, 11:43
Прощання зі знищеним окупантом відбудеться завтра, 19 грудня, у Томську (РФ)
Сили оборони на фронті ліквідували чемпіона Сибіру з баскетболу
18 грудня, 13:55
Аеропорти України будуть готуватися до відновлення рейсів після відкриття повітряного простору
Коли запрацюють аеропорти після війни? Державіаслужба назвала терміни
17 грудня, 18:31
Чехія не ручатиметься за Україну – всі крони потрібні громадянам
«Скарбниця порожня»: Чехія відмовляється від фінансових гарантій Україні
15 грудня, 10:45
У 2021 році Кушніков здобув срібло чемпіонату Чувашської республіки з гирьового спорту
ЗСУ на фронті ліквідували срібного призера Чувашії з гирьового спорту
11 грудня, 13:17
Чи справді Україна без козирів?
У кого насправді є козирі? Логіка мирних переговорів
7 грудня, 20:18
Жодна державна структура ніколи не вимагає гроші за звільнення полонених чи пошук зниклих
Шахраї виманюють гроші у родичів військових. Генштаб назвав найпоширеніші схеми
29 листопада, 16:33
Фінляндія готова до рішучих дій проти РФ
Фінляндія завершує паркан на кордоні з РФ у Лапландії
25 листопада, 14:07
Нині триває 1370-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року
24 листопада, 08:10

Віталій Шапран

Чому Росія так боїться конфіскації заморожених активів в Європі
Чому Росія так боїться конфіскації заморожених активів в Європі
Бюджету РФ від початку війни ще ніколи не було так погано. Що далі?
Бюджету РФ від початку війни ще ніколи не було так погано. Що далі?
Навіщо Шойгу погрожує Японії
Навіщо Шойгу погрожує Японії
Бізнес РФ кипить від путінського маразму
Бізнес РФ кипить від путінського маразму
Путіну вже відмовляють власні урядовці
Путіну вже відмовляють власні урядовці
Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика
Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua