Італійська вілла пропагандиста Соловйова зазнала «кривавої» атаки (фото, відео)

На паркані біля входу на територію також залишили напис: «Соловйов вбивця»

На одну з італійських вілл Путінського пропагандиста Володимира Соловйова невідомі здійснили чергову атаку. Маєток рупора Кремля на озері Комо облили червоною фарбою, також колір води у басейні став багряним. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Вказано, що йдеться про віллу пропагандиста у комуні П'янелло-дель-Ларіо у регіоні Ломбардія.

Зазначається, що невідомі на паркані біля входу на територію також написали «Соловйов вбивця».

Нагадаємо, це вже не перша спроба пошкодити майно Соловйова. Нещодавно ми повідомляли, що невідомі намагалися підпалити віллу Ловено в місті Менаджо, що також належить Путінському придворному ведучому. За інформацією видання Bild, там наразі ведуться ремонтні роботи. «Це була дуже маленька пожежа. Пошкоджень практично немає», - сказав очільник пожежної служби Комо Дженнаро ді Майо агентству AFP.

Варто зазначити, що раніше інші дві вілли намагалися спалити.

Як повідомлялося, російський телеведучий Володимир Соловйов, проти якого запровадили санкції США та Євросоюз, не може поїхати на відпочинок на Захід, тож змушений проводити вихідні під Москвою.