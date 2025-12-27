Росіянам виставили рахунок за війну

Росіянам підвищують податки через війну

На минулому тижні Путін взяв особисту відповідальність за підвищення ПДВ та інших податків у РФ з формальним формулюванням «підвищуємо, щоб збалансувати бюджет». А от чому бюджет РФ став розбалансованим при не самих низьких цінах на нафту на міжнародному ринку, народу РФ ніхто вже не пояснює.

А тим часом російські платники податків і досі не «перетравили» минулорічне підвищення податків. Рік ще не завершився, а прострочена заборгованість російських платників податків досягнула 3,3 трлн рублів.

Містика, але це приблизна така ж сама сума, яку МО РФ офіційно перевитратив на СВО. Відмічається і суттєве відставання податкових доходів від плану на початок 2025 року. Тож нове підвищення податків у РФ вже починає виглядати як спроба підганяти вже загнану кобилку.

Проте російські фіскальні ковбої налаштовані діяти з особливою жорстокістю: до кінця січня уряд РФ має надати план боротьби з тіньовою економікою, з акцентом на боротьбі з дробленням бізнесу та підвищенням ролі ПДВ в системі оподаткування. З особливою жорстокістю урядовці беруться за роздрібну торгівлю.

У народі план, який розробляє Сілуанов, вже назвали планом «обелечивания экономики». А от російські ЗМІ вчергове уникають інформувати населення, що причиною підвищення податків у РФ є війна і нічого більше.