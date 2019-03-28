Якщо в російській свідомості Крим так і не стане успіхом, тоді Путіну доведеться думати про свою нову роль

Лілія Шевцова Провідний науковий співробітник Московського центру Карнегі

Лілія Шевцова

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мантра про повернення

Російські чиновники давно вже співають мантру про вирішальну роль президента Путіна у «поверненні Криму до рідної гавані». Сам Путін розповів про свою роль і керівництво «кримською операцією» у фільмі «Крим. Повернення на Батьківщину», який показали на каналі «Россия-1» у березні 2015 р. «Наша перевага знаєте, в чому полягала? У тому, що я займався цим особисто. Не тому, що я все так правильно робив. А тому, що, коли це роблять перші особи держави, то виконавцям легко працювати. Вони це відчувають, розуміють і знають, що вони виконують наказ, а не займаються свавіллям», — каже Путін у цьому фільмі.

Майже рік Кремль заперечував свою відповідальність за анексію Криму. І тим паче роль самого Путіна. Певно, панувала логіка: «А ви доведіть. Нас там немає! Нас там і не було!». Ця логіка все ще продовжується щодо Донбасу й участі російської сторони в подіях у сепаратистських республіках.

Але щодо Криму, у Кремлі 2015 р. ухвалили рішення розповісти про роль Путіна як головного гравця у процесі «повернення Криму». Чому це тоді зробили? Певно, тому, що ідеологія «кримнашизму» почала завойовувати серця й мізки росіян, які висловили масове схвалення і підтримку анексії. Отже, президент Путін вирішив скористатися цим фактом і приватизовувати сам факт схвалення з метою підвищення свого рейтингу. Бути відповідальним за Крим було популярним і приємним.

Ось звідти й тягнеться вся риторика про роль Путіна у кримських подіях. Але сьогодні бути «відповідальним за Крим» вже перестало давати користь. Для росіян Крим є частиною російської держави. Але платити за Крим і розв’язання його проблем вони вже не хочуть. Тому сам Кремль почав мікшувати роль Путіна в тих подіях. Але ж чиновники не бачать нюансів і продовжують співати ту ж саму пісню. Ось і Аксьонов підспівав.

Гадаю, що сам Путін надалі ще міркуватиме про свою роль у кримських подіях. Він явно хоче залишитися в історії «збирачем російських земель». Але для цього Крим має стати успішним проектом. Тому й такі великі кошти, що їх сюди спрямовуюють. Щоправда, без особливої користі.

А ось якщо в російській свідомості Крим так і не стане успіхом, в такому разі Путіну доведеться думати про свою нову роль. А вибір дуже обмежений.

Джерело: День

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