Якщо в російській свідомості Крим так і не стане успіхом, тоді Путіну доведеться думати про свою нову роль
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Розсилка
Мантра про повернення
Російські чиновники давно вже співають мантру про вирішальну роль президента Путіна у «поверненні Криму до рідної гавані». Сам Путін розповів про свою роль і керівництво «кримською операцією» у фільмі «Крим. Повернення на Батьківщину», який показали на каналі «Россия-1» у березні 2015 р. «Наша перевага знаєте, в чому полягала? У тому, що я займався цим особисто. Не тому, що я все так правильно робив. А тому, що, коли це роблять перші особи держави, то виконавцям легко працювати. Вони це відчувають, розуміють і знають, що вони виконують наказ, а не займаються свавіллям», — каже Путін у цьому фільмі.
Майже рік Кремль заперечував свою відповідальність за анексію Криму. І тим паче роль самого Путіна. Певно, панувала логіка: «А ви доведіть. Нас там немає! Нас там і не було!». Ця логіка все ще продовжується щодо Донбасу й участі російської сторони в подіях у сепаратистських республіках.
Але щодо Криму, у Кремлі 2015 р. ухвалили рішення розповісти про роль Путіна як головного гравця у процесі «повернення Криму». Чому це тоді зробили? Певно, тому, що ідеологія «кримнашизму» почала завойовувати серця й мізки росіян, які висловили масове схвалення і підтримку анексії. Отже, президент Путін вирішив скористатися цим фактом і приватизовувати сам факт схвалення з метою підвищення свого рейтингу. Бути відповідальним за Крим було популярним і приємним.
Ось звідти й тягнеться вся риторика про роль Путіна у кримських подіях. Але сьогодні бути «відповідальним за Крим» вже перестало давати користь. Для росіян Крим є частиною російської держави. Але платити за Крим і розв’язання його проблем вони вже не хочуть. Тому сам Кремль почав мікшувати роль Путіна в тих подіях. Але ж чиновники не бачать нюансів і продовжують співати ту ж саму пісню. Ось і Аксьонов підспівав.
Гадаю, що сам Путін надалі ще міркуватиме про свою роль у кримських подіях. Він явно хоче залишитися в історії «збирачем російських земель». Але для цього Крим має стати успішним проектом. Тому й такі великі кошти, що їх сюди спрямовуюють. Щоправда, без особливої користі.
А ось якщо в російській свідомості Крим так і не стане успіхом, в такому разі Путіну доведеться думати про свою нову роль. А вибір дуже обмежений.
Джерело: День