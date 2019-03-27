Держсекретар США застеріг Путіна від втручання в українські вибори



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Майкл Помпео

Помпео нагадав про неодноразові санкції проти РФ

Державний секретар США Майкл Помпео висловив власну оцінку перед членами Конгресу США, що Росія має намір і надалі втручатися в вибори в Україні.

Про це він заявив у вівторок, під час слухань у Комітеті бюджетних асигнувань Палати представників США на рівні підкомітету, трансляцію якого вів американський канал C-Span.

«Так і є, Росія втручалась у вибори в Сполучених Штатах та намагатиметься втрутитися в вибори в Україні», - заявив глава Державного департаменту США.

Він висловив оцінку, що російська сторона докладатиме зусиль у цьому питанні як у період, що залишився перед днем голосування в Україні, так і протягом періоду, коли формуватиметься нове керівництво в Україні.

«Що стосується Росії, я думаю, ми продемонстрували нашу рішучість, і думаю, що Володимир Путін усвідомив це», - зауважив Помпео.

Він підкреслив, що США продемонстрували свою готовність протистояти загрозам і викликам Росії, які вона створює для Європи і Заходу в цілому.

У цьому зв'язку він нагадав, про неодноразові санкції проти РФ; вислання десятків російських шпигунів; посилення оборонного бюджету - «від чого російське керівництво не в захваті»; а також збільшення американського експорту нафти й газу, щоб скласти конкуренцію російським енергоносіям.

Під час слухань у середу держсекретар Помпео також заявив, що бюджет Державного департаменту США на 2020 рік серед основних цілей має також протидію російському впливу.

«Цей бюджет (на 2020 рік – ред.) визначає пріоритетом протидію російському згубному впливу в Європі, Євразії та Центральній Азії, а також посилює можливості Державного департаменту проти акторів, які мають зловмисні наміри», - підкреслив державний секретар США.

Як повідомлялось, згідно рейтингу «Соціопрогноза», до другого туру президентських виборів вийдуть Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко. За останні тижні лідер «Батьківщини» збільшила свою підтримку, і сьогодні випереджає Петра Порошенка майже на 3%. Підтримати Зеленського 31 березня готові 29% громадян з-поміж тих, хто визначився та голосуватиме, Тимошенко свої голоси віддадуть 19%.

Нагадаємо, Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» оприлюднив результати нового дослідження. Згідно із ним, до другого туру президентської гонки виходять Петро Порошенко та Володимир Зеленський.