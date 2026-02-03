Головна Думки вголос Роман Шрайк
Роман Шрайк Журналіст

Стоп-кран Путіна: чому Кремль більше не імітує переговори

glavcom.ua
Переговори з РФ перестали бути цирком: що змінилося для Путіна
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Путін почав готуватися до переговорів? Перші сигнали

З березня 2022 року я постійно писав, що Путін не готовий серйозно вести переговори про завершення війни.

Головною причиною цього була відсутність мотивації у Путіна – він хотів і міг продовжувати воювати.

А однією з ознак безглуздості переговорів був склад переговорної групи на чолі з клоуном Мединським.

З кінця 2025 року ситуація змінилася. Пік фінансових ресурсів РФ залишився позаду. Тобто бажання воювати є, можливість теж є, але розмір цієї можливості зменшується з плином часу.

І тепер, хоча Путін ще не готовий закінчувати війну прямо зараз, він ніби тримає цю ідею в голові. Тим більше, що завдяки симпатії Трампа у нього є можливість смикнути стоп-кран у будь-який момент.

Склад переговорної групи також змінився. Там немає гучних імен, але її очолює керівник ГУ ГШ (те саме «зловісне» ГРУ). А це не та людина, яка влаштовуватиме цирк, розповідаючи казки про печенігів.

У цієї групи обмежені повноваження – наприклад, вона не може прийняти рішення з ключового питання – територіального. Але вона може узгодити необхідні технічні моменти, щоб коли Путін дозріє (а це може тривати ще довго), все було готово.

Я до того, що не потрібно думати, що переговори ходять по колу. Вже ні.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін переговори росія війна Україна

