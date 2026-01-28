Головна Світ Політика
США висунули Україні ультиматум щодо гарантій безпеки — Reuters

фото: Getty Images

США пов’язали гарантії безпеки для України з мирною угодою

Сполучені Штати повідомили Україні, що надання американських гарантій безпеки можливе лише за умови підписання мирної угоди з Росією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, знайоме з перебігом внутрішніх переговорів, пише «Главком».

За словами співрозмовника агентства, гарантії безпеки США розглядаються Києвом як ключовий елемент будь-якого врегулювання, яке має припинити повномасштабну війну РФ проти України. Минулого тижня США виступили посередником на переговорах між українськими та російськими посланцями в Абу-Дабі, де, за даними американських посадовців, було досягнуто певного прогресу.

Водночас газета Financial Times повідомила, що адміністрація Дональда Трампа дала зрозуміти Києву, що гарантії безпеки США можуть залежати від згоди України на мирну угоду, яка, ймовірно, передбачатиме територіальні поступки на користь Росії, зокрема щодо Донбасу.

Однак джерело Reuters наголошує, що Вашингтон не диктує Україні конкретні умови майбутньої угоди та заперечує твердження, що США намагаються змусити Київ піти на територіальні поступки.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що документ США щодо гарантій безпеки для України «готовий на 100%», і Київ очікує на визначення часу та місця його підписання. Водночас Зеленський неодноразово підкреслював, що територіальна цілісність України має бути забезпечена в будь-якій мирній угоді.

У Кремлі, своєю чергою, заявили, що питання територій залишається фундаментальним для будь-якого врегулювання.

