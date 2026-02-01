Головна Спорт Новини
Екснападник «Тоттенгема» потрапив у базу «Миротворця»

Екснападник «Тоттенгема» потрапив у базу «Миротворця»
У складі збірної Росії Павлюченко провів 50 поєдинків, забив 21 гол

Павлюченко брав участь у пропагандистському заході

Колишній футболіст збірної Росії та лондонського «Тоттенгема» Роман Павлюченко потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

За що Павлюченко потрапив до бази «Миротворця»

17 вересня 2022 року Роман Павлюченко був почесним гостем етапу так званого дитячого футбольного форуму «Чемпіонат переможців» (м. Хімки, РФ). У заході брали участь діти з окупованих Росією частин України.

Організатор заходу був Ігнатов Денис (голова опікунської ради благодійного фонду «Вітер добрих змін» ). У подальших етапах чемпіонату також брали участь діти з окупованих Росією українських регіонів та діти учасників російського вторгнення в Україну.

Роман Павлюченко: що відомо

Роман Павлюченко – російський нападник. Є триразовим срібним призером чемпіонату Росії у складі футбольного клубу «Спартак», володарем Кубка Росії. Півфіналіст Чемпіонату Європи (2008 рік) у складі збірної РФ та фіналіст Кубка англійської ліги у складі «Тоттенгема» (2009 рік).

У складі збірної Росії Павлюченко провів 50 поєдинків, забив 21 гол.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

