Переговори для продовження війни: чому Україні не варто зупинятися

Переговори не зупинять війну Путіна

Істерики, які влаштовував Дональд наш Трамп у спробах отримати премію миру, призвели до двох наслідків:

Україна була змушена вести переговори з США, вичищаючи план Ушакова-Дмитрієва-Віткоффа до стану, коли стали зрозумілими: загальна рамка угоди, гарантії безпеки і «план процвітання». У підсумку все уперлося в питання територій. Для вирішення питання територій були скликані тристоронні переговори Росія-США-Україна.

Але є проблема. Путін, відправляючи делегацію на переговори, продовжує вірити, що він може захопити Донбас військовим шляхом, і сподіватися, що українська оборона розвалиться, і тоді вся країна ляже до його ніг.

Водночас ми сподіваємося, що російська армія/економіка загинуть, намагаючись втілити мрії Путіна. У підсумку переговори нібито тривають, але при цьому сторони не втрачають надії, що противник вичерпається найближчим часом.

При цьому у нас немає вибору – якщо ми припинимо опір, Україна припинить своє існування. А ось якщо Путін вирішить зупинитися, все закінчиться. Тобто все залежить тільки від галюцинацій в мозку Путіна - поки вони переважають, війна триває. А значить, тривають і переговори.