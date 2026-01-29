Пропагандист Губернієв відреагував на запровадження проти нього санкцій ЄС

Губернієв: Я був, є і буду зі своєю країною, з Росією

Губернієв був одним із ведучих мітингу на підтримку війни проти України, який відбувся у 2022 році на стадіоні «Лужники»

Російський пропагандист та спортивний коментатор Дмитро Губернієв прокоментував санкції, введені проти нього Євросоюзом. Про це повідомляє «Главком».

Губернієв потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції, разом із Катериною Андрєєвою, Павлом Зарубіним та Марією Сіттель.

«Я був, є і буду зі своєю країною, з Росією. І за російський спорт», – сказав пропагандист

Губернієв був одним із ведучих пропагандистського мітингу на підтримку війни проти України, який відбувся 18 березня 2022 року на стадіоні «Лужники» у Москві.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.