Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина створить новий центр для протидії гібридним загрозам

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина створить новий центр для протидії гібридним загрозам
Ініціатором створення центру виступає Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини.
фото з відкритих джерел

Новий центр планують розмістити у Федеральному відомстві з охорони конституції

У Німеччині планують створити новий центр для боротьби з гібридними загрозами, які координуються з-за кордону. Його завданням буде швидше виявляти такі атаки та реагувати на них. Про це повідомляє Tagesschau, передає «Главком».

Ініціатором створення центру виступає Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини. Рішення ухвалили на тлі зростання кількості інцидентів із ознаками саботажу та дезінформації.

Серед таких випадків – масові фейкові повідомлення про теракти в берлінських школах, пошкодження військової техніки та диверсії, замасковані під «екологічний активізм».

Німецькі спецслужби підозрюють, що за частиною цих дій можуть стояти російські спецслужби або так звані «одноразові агенти», яких вербують за гроші.

Новий центр планують розмістити у Федеральному відомстві з охорони конституції. Він аналізуватиме інциденти, шукатиме зв’язки між ними та координуватиме роботу федеральних і земельних органів.

За задумом, це має допомогти швидше визначати, хто стоїть за атаками, і вживати контрзаходів.

Проєкт базується на досвіді вже чинних структур, зокрема центрів з протидії тероризму та екстремізму, де разом працюють поліція, спецслужби, розвідка, військова контррозвідка, митниця та прокуратура.

У МВС Німеччини зазначають, що напружена безпекова ситуація, зокрема через загрози з боку Росії, вимагає тіснішої співпраці між усіма відомствами. Водночас правова база для роботи таких спільних центрів досі не врегульована. Попередній уряд анонсував відповідний закон, але його так і не ухвалили.

Нагадаємо, гібридна війна, яку Росія розгорнула проти Європи, включає порушення повітряного простору дронами та літаками, кібератаки й диверсії. Водночас ці дії парадоксальним чином і допомагають Кремлю, і створюють для нього небезпечні ризики. 

Читайте також:

Теги: росія гібридна війна Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна в Україні – це чорна діра, що поглинає ресурси Росії
Путін промовчав, коли Трамп кинув йому виклик у Венесуелі, і на це є причини – NYT
10 сiчня, 17:34
Більшість знайдених справ про нові злочини військових РФ – побутові конфлікти, у половині яких згадані алкоголь та наркотики
Убивства, катування, ДТП. Як у Росії працює схема «війна проти України замість в'язниці»
6 сiчня, 15:30
Росія втратила у війні з Україною понад 1,2 млн військових
У Міноборони озвучили втрати росіян у 2025 році
1 сiчня, 17:38
У знищеного окупанта лишилася дружина та троє дітей
ЗСУ на фронті ліквідували «Педагога року» та члена збірної Росії з бою на мечах
29 грудня, 2025, 12:36
Росія перенесла запуск ракети для перевірки бортових та наземних систем
Росія перенесла запуск ракети «Союз-5»
26 грудня, 2025, 11:42
Дії Путіна демонструють повну відсутність інтересу до дипломатії
Сенатори США назвали Путіна безжалісним убивцею через різдвяні обстріли України
25 грудня, 2025, 23:27
Папа Римський прокоментував відмову Росії від перемир'я на Різдво
Папа Римський прокоментував відмову Росії від перемир'я на Різдво
23 грудня, 2025, 23:56
Гарцула: Ми всі разом разом працювали над тим, щоб зібрати найбільше інформації про підтримку війни росіянами
Як вдалося відсторонити росіян від Олімпіади. Роз'яснення очільника українського санного спорту
21 грудня, 2025, 12:20
США зняли санкції з низки компаній, що постачали обладнання для російського ВПК
США зняли санкції з низки компаній, що постачали обладнання для російського ВПК
19 грудня, 2025, 05:48

Політика

За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи – заява ексрадника Путіна
За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи – заява ексрадника Путіна
Німеччина створить новий центр для протидії гібридним загрозам
Німеччина створить новий центр для протидії гібридним загрозам
Парламент Чехії підтримав уряд, який планує зменшити допомогу Україні
Парламент Чехії підтримав уряд, який планує зменшити допомогу Україні
Лідерка венесуельської опозиції заявила, що передала Трампу медаль Нобелівської премії миру
Лідерка венесуельської опозиції заявила, що передала Трампу медаль Нобелівської премії миру
Підрив «Північних потоків»: суд Німеччини залишив Кузнєцова під вартою
Підрив «Північних потоків»: суд Німеччини залишив Кузнєцова під вартою
Білий дім запевнив, що європейські війська не вплинуть на рішення Трампа щодо Гренландії
Білий дім запевнив, що європейські війська не вплинуть на рішення Трампа щодо Гренландії

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua