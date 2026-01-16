Німеччина створить новий центр для протидії гібридним загрозам

Новий центр планують розмістити у Федеральному відомстві з охорони конституції

У Німеччині планують створити новий центр для боротьби з гібридними загрозами, які координуються з-за кордону. Його завданням буде швидше виявляти такі атаки та реагувати на них. Про це повідомляє Tagesschau, передає «Главком».

Ініціатором створення центру виступає Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини. Рішення ухвалили на тлі зростання кількості інцидентів із ознаками саботажу та дезінформації.

Серед таких випадків – масові фейкові повідомлення про теракти в берлінських школах, пошкодження військової техніки та диверсії, замасковані під «екологічний активізм».

Німецькі спецслужби підозрюють, що за частиною цих дій можуть стояти російські спецслужби або так звані «одноразові агенти», яких вербують за гроші.

Новий центр планують розмістити у Федеральному відомстві з охорони конституції. Він аналізуватиме інциденти, шукатиме зв’язки між ними та координуватиме роботу федеральних і земельних органів.

За задумом, це має допомогти швидше визначати, хто стоїть за атаками, і вживати контрзаходів.

Проєкт базується на досвіді вже чинних структур, зокрема центрів з протидії тероризму та екстремізму, де разом працюють поліція, спецслужби, розвідка, військова контррозвідка, митниця та прокуратура.

У МВС Німеччини зазначають, що напружена безпекова ситуація, зокрема через загрози з боку Росії, вимагає тіснішої співпраці між усіма відомствами. Водночас правова база для роботи таких спільних центрів досі не врегульована. Попередній уряд анонсував відповідний закон, але його так і не ухвалили.

Нагадаємо, гібридна війна, яку Росія розгорнула проти Європи, включає порушення повітряного простору дронами та літаками, кібератаки й диверсії. Водночас ці дії парадоксальним чином і допомагають Кремлю, і створюють для нього небезпечні ризики.