Путін втратив найкращий шанс зупинити війну

Російський наступ грузне в снігах, морозах і дронах

Зараз у нас невелике безчасся.

Переговорна ебанина йде своїм чередом, потихеньку відсікаючи всі питання, щоб упертися в ключове – нерозв'язне поки питання територій.

Світло і тепло подаються в режимі «то потухне, то згасне», але критичних змін в настроях поки не видно. «Хочу, щоб вони всі здохли» переважає.

Російський наступ грузне в снігах, морозах і дронах. Але не будемо обманювати себе – це сезонна історія. Минулого року спад просування тривав до квітня, як буде цього року – хтозна.

Я не беруся прогнозувати, коли галюцинації в голові Путіна розвіються. Найкращий шанс вийти з війни він упустив наприкінці 2025 року. З цього моменту ситуація для РФ буде тільки погіршуватися.

Це не означає, що російський наступ зовсім зупиниться. Це означає, що бензину для мотора війни буде все менше і менше.

За чотири роки ми вже начебто звикли, що все відбувається дуже повільно, але з прогнозуванням швидкості процесів все одно регулярно помиляємося.

Проте напрямок руху від швидкості не залежить: пік російських ресурсів для ведення війни минув у 2025 році, а тепер, як затухаючу економіку не доїш, більше не видоїш.

І надалі все зведеться до стійкості: хто протримається довше – ми чи вони.

При цьому у нас вибору немає – капітуляція не варіант. Так що рано чи пізно Путіну доведеться розібратися зі своїми галюнами, якщо він не хоче зовсім вже загнати Росію в прірву. Що, втім, теж звучить непогано.