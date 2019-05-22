Чи винесе Зеленський на референдум рівень зарплат та курс долара?

Володимир Зеленський

«Чи потрібно, на вашу думку, платити податки, якщо їх все одно розкрадуть?»

У мене теж є ідеї про референдуми, непогані.

Соціалка. «Якою, на вашу думку, має бути законодавчо визначений рівень мінімальної зарплата в Україні, якщо ціни - як в Європі?»

Економіка. «Який, на вашу думку, мав би бути оптимальний курс долара? А якби Гонтарєва не зруйнувала банківську систему»

Я планую розгорнути кампанію громадського тиску і пролобіювати ці референдуми через якусь партію, яка йде на вибори.

Якщо вийде (а сумнівів мало), то візьмусь за податкову сферу: «Чи потрібно, на вашу думку, платити податки, якщо їх все одно розкрадуть?».

І за медицину: «Чи згодні ви з тим, що ліки мають допомагати, а не так ото, як при Супрун?»

Джерело: блог Сергія Скрипника

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