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    Думки вголос

    Чи винесе Зеленський на референдум рівень зарплат та курс долара?

    • Сергій Скрипник

      ЕМ

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Чи винесе Зеленський на референдум рівень зарплат та курс долара?
    Володимир Зеленський

    «Чи потрібно, на вашу думку, платити податки, якщо їх все одно розкрадуть?»

    У мене теж є ідеї про референдуми, непогані.

    Соціалка. «Якою, на вашу думку, має бути законодавчо визначений рівень мінімальної зарплата в Україні, якщо ціни - як в Європі?»

    Економіка. «Який, на вашу думку, мав би бути оптимальний курс долара? А якби Гонтарєва не зруйнувала банківську систему»

    Я планую розгорнути кампанію громадського тиску і пролобіювати ці референдуми через якусь партію, яка йде на вибори.

    Якщо вийде (а сумнівів мало), то візьмусь за податкову сферу: «Чи потрібно, на вашу думку, платити податки, якщо їх все одно розкрадуть?».

    І за медицину: «Чи згодні ви з тим, що ліки мають допомагати, а не так ото, як при Супрун?»

    Джерело: блог Сергія Скрипника

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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