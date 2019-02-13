Без кривавих подій у Росії не обійтися. У Путіна залишилося лише два варіанти

У Кремлі готують образ доброго Путіна

Про спроби покращити рейтинг Путіна

Кремлівську владу відбілити абсолютно неможливо, тому що за останні 20 років ми спостерігаємо класичний шлях становлення тоталітарного режиму. З підвідомчим населенням було укладено соціальний контракт з умовою не влазити в політику, не влазити на «нашу територію» і не претендувати на «наші права» в якості чиновників і розпорядників всього в обмін на те, що вони будуть щедрою рукою, згрібаючи собі все зі столу в кишені, залишати для людей крихти на столі, якими ті зможуть харчуватися. І цих крихт, на думку чиновників, людям було достатньо для того, щоб жити так добре, як ніколи ніхто не жив за попередні роки в Радянському Союзі і пострадянській Росії. Але цей контракт був зламаний в 2008 році і з цього часу все котиться донизу.

Путін відібрав у людей останні крихти і повністю змінив порядок денний - почав війну в Україні, здійснив захоплення Криму. Все це було підкріплено жахливою пропагандою в засобах масової агітації, в які були перетворені колись вільні ЗМІ 90-х років. Ця пропаганда дійшла до такого рівня, який не знають у всьому світі. Своєю пропагандою Путін переплюнув навіть геббельсо-гітлерівську Німеччину.

Відповідно зміна порядку денного зіграла тимчасову роль для путінського режиму - його рейтинг на псевдопатріотичному чаді на якийсь час пішов вгору. Але, як і очікувалося, потім рейтинг Путіна пішов вниз і зараз летить немов каменюка.

Цьому є кілька причин. По-перше, псевдопатріотичний чад не може тривати вічно - він просто вивітрився. По-друге, країна летить в чорну безодню зубожіння і повного розвалу в усьому. Десятки мільйонів росіян є жебраками, більше половини населення Росії є просто бідними. У сфері так званого держуправління - а це всього лише пародія путінського режиму - спостерігаються жахливі гримаси і кривляння від багаторічного негативного відбору, де чиновники, які повністю втратили совість, двома руками запихають накрадене в кишені, роблячи абсолютно жахливі і принижуючі громадян висловлювання про те, що держава людям нічого не винна, що можна жити на прожитковий мінімум тощо. Люди просто обурені, і це обурення починає знаходити реальну форму відторгнення.

Крім усього іншого, Путін поставив величезну масну крапку в так званих контрактах зі своїм населенням, коли оголосив про так звану пенсійну реформу, яка не має нічого спільного з реформою. Це ніщо інше як пенсійна афера, де відбувається два акти насильства над власним народом. Перше - це відбирання грошей у людей. Друге - людей фактично позбавляють можливості отримувати пенсію, тому що переважна більшість не доживе до так званого пенсійного віку.

Звичайно ж, ніхто не забув про те, що Путін неодноразово говорив - поки він президент, то пенсійний вік підвищуватися не буде. І тепер уже ніхто не буде заперечувати того, що Путін бреше.

Наступний закономірний етап - це постановка питання про легітимність Путіна. Поки що ніхто в широких масах не задається питанням: наскільки конституційним є те, що Путін незаконно перебуває на своєму четвертому президентському терміні. І як ми бачимо, все більше і більше людей виходять на демонстрації проти цієї влади. Це сніжний ком, який неможливо зупинити, але можна сповільнити. І це робиться більш і більш жорсткими репресіями, які будуть ставати кривавими.

У путінського ОЗУ залишається лише два варіанти - або вони в кращому випадку опиняться у в'язниці, втративши все, або ж будуть продовжувати незаконно утримувати владу. Відповідно при такому розкладі ці злочинці ні перед чим не зупиняться в спробах продовжувати незаконно утримувати владу - і ми напевно побачимо криваві події. Інших сценаріїв для путінського ОЗУ немає.

При цьому неважливо, що в Кремлі намагаються відбілити Путіна і змінити порядок денний. Це не має нічого спільного з нормальним державним управлінням, розвитком демократії і капіталізму. Путінське ОЗУ робить все з точністю до навпаки, продовжуючи знищувати демократію в країні, вибудовувати бандитський неофеодалізм тощо.

Взяти ті ж бюджети, які наповнюються грішми платників податків - всі злочини путінське ОЗУ здійснюються на гроші платників податків, зокрема намагаючись відбілити Путіна.

Чому вони намагаються змінити імідж Путіна? Пропаганда перестає діяти, оскільки люди стають біднішими, бачать, що відбувається в країні, бачать девальвацію рубля, який зменшує їхню платоспроможність як за межами, так і всередині Росії.

Найголовніше - Путін, як і деякі інші діячі в історії світу, намагається не просто зупинити історію, а повернути її назад. Але закон історії такий, що ніколи і нікому ще не вдавалося повернути історію назад на тривалий час. Це не вийде і у Путіна з його ОЗУ, незалежно від їх спроб відбілити його імідж, щоб спробувати підняти його рейтинг - їхній час вийшов.

Навіть якщо не буде військових кампаній в Сирії і Україні, то злидні і бідність нікуди не подінуться. Поєднання фашизму з бандитським неофедалізмом ніколи не приносило благополуччя населення цієї країни.

Чи будуть нові осередки? Це спрогнозувати складно. Головне - Путін і його ОЗУ будуть робити все, щоб утримувати владу. І вони можуть це робити, тільки скоюючи злочини і уникаючи відповідальності. Якщо їм знадобиться новий виток агресії, вони зроблять і цей крок. Але тут ми не можемо щось прогнозувати, тому що ми маємо справу з найбільш відмороженим злочинним угрупованням, якого ніколи раніше не бачив світ за всю історію його існування.

Проблема ще й у тому, що світ досі по-справжньому не розуміє, наскільки небезпечне путінське ОЗУ, яке захопило другий за величиною в світі арсенал ядерної зброї.

Джерело: Апостроф

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