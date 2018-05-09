Четвертий термін. Путіну залишилося тільки одне

Чому не варто слухати промови Путіна

Штовхати такі промови, як під час інавгурації, Путін має на своєму судовому процесі в Гаазі, а не на інавгурації. Все, що в цій промові є, - це його гебешна розводка, після 18 років якої в неї ніхто не вірить. Що би Путін не казав, його слова не заслуговують на жодну увагу та обговорення. Це та ж сама злочинна розводка в ім'я злочинного силового

Фото: EPA/UPG Інавгурація Путіна

Чому не варто слухати промови Путіна

Штовхати такі промови, як під час інавгурації, Путін має на своєму судовому процесі в Гаазі, а не на інавгурації. Все, що в цій промові є, - це його гебешна розводка, після 18 років якої в неї ніхто не вірить. Що би Путін не казав, його слова не заслуговують на жодну увагу та обговорення. Це та ж сама злочинна розводка в ім'я злочинного силового захоплення і утримання влади. Конституційний максимум президентських повноважень Путіна закінчився в 2008 році, і місце його - у в'язниці.

Всім повинно бути зрозуміло, що Путін - це генератор брехні. Тому його слід судити не за словами, а за справами. А за справами судити можна цього злочинця відповідно до того, що бачать люди протягом майже двох десятиліть, коли за нього народилися й виросли діти, які вже ходять на демонстрації та прекрасно розуміють, хто такий Путін і з якої причини він взагалі в Кремлі. Вже поколіннями триває узурпація влади.

Я закликаю до того, щоб протести тільки збільшувалися. Протести мали збільшуватися ще в 2012 році, але, на жаль, все вийшло по-іншому. Реальні зміни в Росії почнуться тільки тоді, коли російське суспільство перетвориться на народ у розумінні «нації». Поки російське суспільство буде знаходиться в стані мас народонаселення, справжніх змін в РФ, на жаль, не буде.

Те, що країни західного світу не вітають Путіна з інавгурацією, говорить про те, що він перетворив Росію на країну-вигнанця, яка знаходиться під безпрецедентними міжнародними санкціями через його дії. Він і себе самого перетворив на вигнанця, зневаживши Конституцію своєї країни та ставши державним злочинцем.

Путіну нічого не залишається, окрім як посилати Заходу один і той же сигнал: «Давайте замиримося! Давайте я зроблю щось, щоб поміняти це на мир з вами! Ми припинимо підтримувати Асада, а ви нам вибачите Крим. Ми приберемо наші війська зі Сходу України, а ви скажете, що Крим - це російська територія, і знімете все санкції. Ми будемо продовжувати незаконно затримувати, катувати, незаконно засуджувати наших громадян і потім вбивати їх у тюрмах, і нам за це нічого не повинно бути, і ви скасуєте закон Магнітського». Ось такі сигнали надсилаються. Ніяких інших сигналів бути не може, тому що в Путіна немає ніяких інших ідей.

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