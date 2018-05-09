  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Слава Рабинович
    Думки вголос

    Четвертий термін. Путіну залишилося тільки одне

    Чому не варто слухати промови Путіна
    Штовхати такі промови, як під час інавгурації, Путін має на своєму судовому процесі в Гаазі, а не на інавгурації. Все, що в цій промові є, - це його гебешна розводка, після 18 років якої в неї ніхто не вірить. Що би Путін не казав, його слова не заслуговують на жодну увагу та обговорення. Це та ж сама злочинна розводка в ім'я злочинного силового
    • Слава Рабинович
    • Сьогодні, 09:13
    • Розсилка
    <span>Інавгурація Путіна</span>
    Фото: EPA/UPG
    Інавгурація Путіна

    Чому не варто слухати промови Путіна

    Штовхати такі промови, як під час інавгурації, Путін має на своєму судовому процесі в Гаазі, а не на інавгурації. Все, що в цій промові є, - це його гебешна розводка, після 18 років якої в неї ніхто не вірить. Що би Путін не казав, його слова не заслуговують на жодну увагу та обговорення. Це та ж сама злочинна розводка в ім'я злочинного силового захоплення і утримання влади. Конституційний максимум президентських повноважень Путіна закінчився в 2008 році, і місце його - у в'язниці.

    Всім повинно бути зрозуміло, що Путін - це генератор брехні. Тому його слід судити не за словами, а за справами. А за справами судити можна цього злочинця відповідно до того, що бачать люди протягом майже двох десятиліть, коли за нього народилися й виросли діти, які вже ходять на демонстрації та прекрасно розуміють, хто такий Путін і з якої причини він взагалі в Кремлі. Вже поколіннями триває узурпація влади.

    Я закликаю до того, щоб протести тільки збільшувалися. Протести мали збільшуватися ще в 2012 році, але, на жаль, все вийшло по-іншому. Реальні зміни в Росії почнуться тільки тоді, коли російське суспільство перетвориться на народ у розумінні «нації». Поки російське суспільство буде знаходиться в стані мас народонаселення, справжніх змін в РФ, на жаль, не буде.

    Читайте також

    Те, що країни західного світу не вітають Путіна з інавгурацією, говорить про те, що він перетворив Росію на країну-вигнанця, яка знаходиться під безпрецедентними міжнародними санкціями через його дії. Він і себе самого перетворив на вигнанця, зневаживши Конституцію своєї країни та ставши державним злочинцем.

    Путіну нічого не залишається, окрім як посилати Заходу один і той же сигнал: «Давайте замиримося! Давайте я зроблю щось, щоб поміняти це на мир з вами! Ми припинимо підтримувати Асада, а ви нам вибачите Крим. Ми приберемо наші війська зі Сходу України, а ви скажете, що Крим - це російська територія, і знімете все санкції. Ми будемо продовжувати незаконно затримувати, катувати, незаконно засуджувати наших громадян і потім вбивати їх у тюрмах, і нам за це нічого не повинно бути, і ви скасуєте закон Магнітського». Ось такі сигнали надсилаються. Ніяких інших сигналів бути не може, тому що в Путіна немає ніяких інших ідей.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Крим санкції Путін путінський режим інавгурація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ