В Нурсултані протести через виступ російського депутата

Російському послу вручено ноту через слова про те, що «Казахстану не існувало»

Міністерство закордонних справ Казахстану вручило російському представнику ноту протесту через виступ депутата російської державної думи В’ячеслава Ніконова в програмі «Велика гра», присвяченій Біловезьким угодам та розпаду СРСР.

«До Міністерства закордонних справ Республіки Казахстан був запрошений тимчасовий повірений у справах Російської Федерації Олександр Комаров. У ході зустрічі заступник міністра закордонних справ Казахстану Марат Сиздиков висловив здивування з приводу висловлювань на Першому каналі голови комітету з освіти і науки Державної думи Російської Федерації В’ячеслава Ніконова про те , що «територія Казахстану - це великий подарунок з боку Росії і Радянського Союзу» і що «Казахстану просто не існувало», пояснили у відомстві.

У МЗС також зазначили, що провокаційні випади деяких російських політиків щодо Казахстану, які почастішали останнім часом, завдають серйозної шкоди союзницьким відносинам між державами. «МЗС Казахстану очікує адекватну оцінку російською стороною подібних висловлювань і закликає вжити заходів щодо недопущення надалі заяв такого роду від державних діячів Російської Федерації. Російському дипломату була передана нота з позицією МЗС Казахстану», – пояснили в міністерстві.