Росія посилить військово-технічну базу в окупованому Криму

Окупанти завезуть на півострів комплекси С-400 та «Панцир-С»

Російська армія анонсувала розширення своєї військової присутності в анексованому Криму. Угруповання протиповітряної оборони (ППО) посилять штатними підрозділами зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) «Панцир-С». Про це заявив у п'ятницю, 4 травня, командувач військами Південного



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Російський ЗРК С-400 у Феодосії, 2017 рік

Окупанти завезуть на півострів комплекси С-400 та «Панцир-С»

Російська армія анонсувала розширення своєї військової присутності в анексованому Криму. Угруповання протиповітряної оборони (ППО) посилять штатними підрозділами зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) «Панцир-С». Про це заявив у п'ятницю, 4 травня, командувач військами Південного військового округу Олександр Дворніков.

«Частини військово-повітряних сил і ППО, дислоковані в Криму, на 100 відсотків забезпечені новітніми зразками озброєння», - цитує Дворнікова агенція «Інтерфакс». За його словами, на анексованому українському півострові минулоріч Росія переозброїла більше двох десятків своїх військових з'єднань та частин.

«Панцир-С» здатний організувати ближнє прикриття об'єктів, зокрема комплексів ППО великої дальності, а також захист від наземних та надводних загроз. Експортна ціна російської розробки, за даними відкритих контрактів, становить близько 13-14,5 мільйонів доларів. Своєю чергою, ЗРК С-400 розроблений для ураження засобів нападу з повітря, зокрема літаків та балістичних ракет. Відомо, що Росія активно використовує їх у Сирії. За даними з відкритих джерел, ціна одного батальйону з віьмома пусковими установками та понад сотнею ракет складає приблизно 400 мільйонів доларів.

Нещодавно Стокгольмський інститут проблем миру (SIPRI) оприлюднив звіт, де зазначається, що військові витрати у світі в 2017 році зросли до найбільшого рівня з часу «холодної війни». Військові витрати РФ, як з'ясували експерти, різко впали минулоріч, вперше після дефолту 1998 року. SIPRI оцінює їх у 66 мільярдів доларів. Експерти установи пояснюють скорочення оборонного бюджету Росії економічними проблемами, спричиненими санкціями за анексію Криму та агресію в Україні, а також здешевшанням нафти.

Джерело: DW