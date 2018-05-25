Чому можна повірити, що Порошенко заплатив адвокату Трампа

Петро Порошенко та Дональд Трамп

Відсутність прямого і відкритого діалогу влади і громадян в Україні народжує нові історії і чутки

Мовою оригіналу

Сообщение британской медиакомпании ВВС о том, что за организацию первой встречи с президентом США Дональдом Трампом окружение главы украинского государства Петра Порошенко заплатило деньги, вызвало недоумение, как у простых граждан, так и в обеих президентских администрациях.

Первые посчитали, что недостойно платить за подобного рода услуги, а уж тем более - скрывать это от общественности. Вторые заявили о провокации и возможном судебном разбирательстве с BBC. Как бы там ни было, вся эта история свидетельствует о полном недоверии: журналистов к политикам, политиков - к журналистам, общества - к политикам и СМИ.

400 тысяч на подкуп адвоката президента США?

ВВС утверждает, что адвокат Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере от 400 до 600 тысяч долларов США за организацию встречи американского и украинского президентов в июне 2017 года в Вашингтоне.

В администрации Порошенко заявили, что эта информация вранье, и настаивают на ее опровержении. Если оно не последует, то Киев пообещал судиться с ВВС. В Белом доме говорят, что там ничего не известно о деньгах Порошенко. Мол, были бы - прошли бы официальным платежом, а нет, то и говорить об этом не стоит.

А может, деньги были переданы наличными? Ведь в Украине большая часть экономики находится в тени, а избирательные и партийные кассы формируются непрозрачно. Так было при Кучме, так было при Ющенко, так было при Януковиче, так остается и при Порошенко. До тех пор, пока теневая экономика и коррупция правят бал в Украине, будет непрозрачным и финансирование партий и политиков.

Получил ли адвокат Трампа деньги от Порошенко, знают только две стороны. ВВС, вероятно, не сможет предоставить документальных подтверждений сделки. Британская медиакомпания ссылается на источники в украинском правительстве. Если платеж прошел кэшем, как это можно подтвердить документально? Никак. Скорее, историю спустят на тормозах, но, как говорится, осадок останется. И в США, и в Украине, и в Великобритании.

Тень Манафорта

О том, как обустроена оборотная сторона политической системы Украины, хорошо знает Пол Манафорт - бывший глава избирательного штаба Трампа. В Украине он работал с Виктором Януковичем, начиная с 2004 года. Его имя значится в «амбарной книге» Партии регионов, где были записаны все ее теневые расходы. Первая информация об этом «сотрудничестве» появилась во время предвыборной кампании в США. Но только в июне 2017 года Национальное антикоррупционное бюро передало дело Манафорта украинской Генпрокуратуре.

В феврале 2018 года окружной суд США в Восточной Вирджинии обвинил Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса в сокрытии от налоговых органов Соединенных Штатов десятков миллионов долларов, полученных ими в Украине. Оппоненты Трампа, очевидно, попытаются использовать дело Манафорта против нынешнего президента США. А если окажется, что и его нынешний адвокат Майкл Коэн, не имея на то разрешения, получил деньги от окружения Порошенко, то может и вовсе сложиться картина алчной группы людей, которые пытаются обмануть американское государство.

Скандал для Порошенко

В окружении Петра Порошенко уверены, что расследование BBC - дело рук Кремля. Правда, учитывая нынешние отношения между Лондоном и Москвой, всерьез считать британцев пособниками российской государственной политики, как минимум, глупо. В недостаточность доказательств у журналистов можно поверить, в дезинформацию - тоже, но вот в широкую информационную диверсию Лондона при участии Кремля верится с трудом.

В этой связи стоит напомнить, что в этом году окружение Порошенко уже вынуждено было оправдываться из-за полета президента на зимний отдых на Мальдивы. О нем общество и журналисты узнали только по возвращении Порошенко. Затем были опубликованы записи народного депутата Украины Александра Онищенко, которые якобы свидетельствуют о тотальной коррупции в украинской власти, в том числе и на уровне главы государства.

В президентской администрации эти записи назвали «фейковыми» и заявили, что беглый депутат работает на Россию. (После снятия депутатской неприкосновенности в связи с обвинениями в мошенничестве Онищенко в 2016 году бежал в Великобританию. - Ред.) Словом, любую компрометирующую информацию, которая в той или иной мере касается Петра Порошенко, его окружение, не дожидаясь результатов расследования, привыкло называть диверсией и провокацией.

Конечно, нельзя исключать провокаций России на информационном поле Украины. Такие семена падают на благодатную почву. Отсутствие прямого и открытого диалога власти и граждан в Украине рождает новые истории и слухи. Уровень доверия к Порошенко, согласно последним социологическим исследованиям, составляет всего 12%. В этих условиях можно поверить во что угодно.

Джерело: Deutsche Welle

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»