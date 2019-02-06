  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Кремлі вважають кримінальну справу проти кума Путіна «політичною репресією»

    • Розсилка
    Віктор Медведчук на партійному з'їзді 29 січня 2019 року у Києві закликав утворити, так званий, автономний регіон Донбас - У Кремлі вважають кримінальну справу проти кума Путіна «політичною репресією»
    Віктор Медведчук на партійному з'їзді 29 січня 2019 року у Києві закликав утворити, так званий, автономний регіон Донбас

    У РФ вважають, що інформація про відкриття справи проти Медведчука - тривожна

    Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що відкриття кримінальної справи проти лідера руху «Український вибір» і кума президента РФ Віктора Медведчука - «політичною репресією». Про це повідомляють росЗМІ.

    При цьому Пєсков зауважив, що «йде суперечлива інформація - то вона відкрита, то поки якісь попередні юридичні дії здійснюються».

    За його словами, «у будь-якому випадку інформація про відкриття або про можливості відкриття такої кримінальної справи є досить тривожною».

    Нагадаємо, генеральна прокуратура України внесла відомості про вчинення Віктором Медведчуком кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 КК України і ч. 1 ст. 111 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і держзради. Виробництво було розпочато за зверненням нардепа від фракції «Народний фронт» Андрія Тетерука.

    Читайте також

    Як наголошується, Віктор Медведчук зробив заяву на партійному з'їзді 29 січня 2019 року у Києві, заявивши про необхідність утворення, так званого, автономного регіону Донбас з утворенням власного парламенту і уряду, а також про закріплення такого статусу у Конституції України.

    Проголошення концепції освіти автономного регіону Донбас сприяє законодавчому закріпленню тимчасово окупованій території всупереч Конституції і надає іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, в тому числі, і інформаційної підтримки.

    Як повідомлялося, раніше голова держави Петро Порошенко назвав Медведчука представником президента РФ Володимира Путіна в Тристоронньої контактної групи в Мінську.

    Читайте також
    Петро Порошенко Віктор Медведчук прокуратура Донбас Народний фронт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ