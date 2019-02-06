У Кремлі вважають кримінальну справу проти кума Путіна «політичною репресією»



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Віктор Медведчук на партійному з'їзді 29 січня 2019 року у Києві закликав утворити, так званий, автономний регіон Донбас

У РФ вважають, що інформація про відкриття справи проти Медведчука - тривожна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що відкриття кримінальної справи проти лідера руху «Український вибір» і кума президента РФ Віктора Медведчука - «політичною репресією». Про це повідомляють росЗМІ.

При цьому Пєсков зауважив, що «йде суперечлива інформація - то вона відкрита, то поки якісь попередні юридичні дії здійснюються».

За його словами, «у будь-якому випадку інформація про відкриття або про можливості відкриття такої кримінальної справи є досить тривожною».

Нагадаємо, генеральна прокуратура України внесла відомості про вчинення Віктором Медведчуком кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 КК України і ч. 1 ст. 111 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і держзради. Виробництво було розпочато за зверненням нардепа від фракції «Народний фронт» Андрія Тетерука.

Як наголошується, Віктор Медведчук зробив заяву на партійному з'їзді 29 січня 2019 року у Києві, заявивши про необхідність утворення, так званого, автономного регіону Донбас з утворенням власного парламенту і уряду, а також про закріплення такого статусу у Конституції України.

Проголошення концепції освіти автономного регіону Донбас сприяє законодавчому закріпленню тимчасово окупованій території всупереч Конституції і надає іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, в тому числі, і інформаційної підтримки.

Як повідомлялося, раніше голова держави Петро Порошенко назвав Медведчука представником президента РФ Володимира Путіна в Тристоронньої контактної групи в Мінську.