Рік утвердження державної мови. Чому президент ігнорує звернення моральних авторитетів нації

Те, що президент не реагує – це хамська зневага до поважних людей

Президент Петро Порошенко, не оголошуючи 2018-й Роком утвердження державної мови, демонструє хамське ставлення до поважних людей, які підписали відповідні звернення до нього. Я підписав теж, з поваги до них. Сам факт появи такого звернення свідчить про те, що у нас ненормальний стан з українською мовою. Заходи щодо популяризації, утвердження мови

Степан Хмара Довголітній політв'язень радянських концтаборів

Степан Хмара

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Рік державної мови

Те, що президент не реагує – це хамська зневага до поважних людей

Президент Петро Порошенко, не оголошуючи 2018-й Роком утвердження державної мови, демонструє хамське ставлення до поважних людей, які підписали відповідні звернення до нього. Я підписав теж, з поваги до них.

Сам факт появи такого звернення свідчить про те, що у нас ненормальний стан з українською мовою.

Заходи щодо популяризації, утвердження мови потрібні не тільки формальні. Вони повинні бути постійними для відновлення статусу української мови, навіть більше – українського державного статусу. Адже українській мові, культурі нанесено колосальний удар багатовіковою експлуатацією Російською імперією.

Але насамперед потрібно дотримуватися законів. Якби так було, наші громадяни мали б чудовий приклад. Наприклад, для того, щоб будь-яка особа могла отримати громадянство України, вона повинна знати українську, знати зміст нашої Конституції. Для Порошенка ж не існує ні Конституції, ні закону – він надавав громадянство іноземцям, які не знали мови і, очевидно, від них цього не вимагалося. Про що можна говорити, коли один з ключових міністрів уряду - Арсен Аваков - публічно демонструє зневагу до української мови. Цей тип майже весь час проживає в Україні і вже майже чотири роки обіймає цю посаду. Міністр не мав бути призначеним на цю посаду, якщо він не володіє мовою. Або не хоче володіти. Ми живемо в якомусь віртуальному світі. Україна – єдина держава, яка повністю фінансує освіту нацменшин їхньою мовою. Ніде такого у світі нема, навіть у найдемократичніших країнах. Так, нацменшини мають право вивчати свою мову, культуру, історію, але – фінансуйте самі себе. А нам ще вказують, що робити!

Те, що президент не реагує – це хамська зневага до поважних людей. З іншого боку, ми дозволяємо таке хамство на кожному кроці. Наприклад, це зневага до мешканців Києва, коли всі центральні станції метро були закриті під брехливим, знущальним, глумливим нібито приводом, що хтось там сказав, що десь буде заміновано (йдеться про те, що 18 лютого, у день проведення маршу, в столиці були закриті центральні станції метро. За офіційними даними – через повідомлення про замінування, - «Главком»).

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