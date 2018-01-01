На шести станціях столичного метро шукають вибухівку

У Києві перекриті центральні станції метро, за порядком стежать 3000 правоохоронців

Близько 3000 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії України стежать за порядком під час акцій у столиці. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. За його даними, сьогодні у Києві заплановано ряд заходів, участь у яких, відповідно до поданих до КМДА заявок, візьме велика кількість людей. «Тож правоохоронці



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Фото: Сергій Руденко Київ, Майдан Незалежності, 18 лютого

У Києві перекриті центральні станції метро, за порядком стежать 3000 правоохоронців

Близько 3000 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії України стежать за порядком під час акцій у столиці. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, сьогодні у Києві заплановано ряд заходів, участь у яких, відповідно до поданих до КМДА заявок, візьме велика кількість людей.

«Тож правоохоронці несуть службу у місцях їх проведення та забезпечують супровід учасників», - пояснили в поліції.

Проводяться профілактичні заходи: правоохоронці перевіряють документи, вміст рюкзаків та сумок, звертають увагу учасників акцій на те, аби вони негайно повідомляли про підозрілих осіб та залишені без нагляду речі. Чергують кінологи та вибухотехніки, працюють групи комунікації.

Користувачі соцмереж повідомляють, що у столиці перекриті на вихід центральні станції метро. За даними народного депутата Юрія Дерев’янка, це станції «Майдан Незалежності, «Університет», «Театральна» та «Хрещатик». Парламентарій додав, що є інформація, що станції «замінували».

Поліція уточнила, що перевіряє повідомлення про замінування шести станцій столичної підземки. Зокрема, проводиться огляд станцій «Площа Льва Толстого», «Університет», «Театральна», «Золоті Ворота», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

У чергову частину зателефонував анонім: чоловік сказав, що став свідком розмови між двома невідомими, які говорили, що через годину буде вибух на п’яти станціях метро, зазначили у поліції Києва. Для перевірки цієї інформації на місця виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи. Працюють поліцейські метрополітену. Проводиться евакуація. Станції зачинені на вхід та вихід.

Повідомлення зареєстроване у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Правоохоронці перевіряють підземку та встановлюють особу аноніма.