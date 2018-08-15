Подяка за Чебурашку та порядну позицію. Не стало Едуарда Успенського

Світла пам’ять і щира вдячність Успенському – за Матроскіна, Пєчкіна, Чебурашку, крокодила Гєну

Ми зненавиділи Кота Матроскіна через українофобське дикунство Олега Табакова, який Кота лише озвучив. А придумав Матроскіна – Едуард Успенський – яскраво талановитий і глибоко порядний, один з небагатьох в Росії, хто засудив рашизм у 2014-му.

Табаков помер кілька місяців тому, критично зіпсувавши собі некролог. А Едуарда Успенського не стало вчора.

Світла йому пам’ять і щира вдячність – за Матроскіна, Пєчкіна, Чебурашку, крокодила Гєну – за принесені в цей безумний світ краплини тепла і добра, коротко кажучи…

Джерело: Блог Сергія Тихого

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