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    Зустріч Байдена і Зеленського: Клімкін назвав головну тему розмови

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    Зустріч Байдена і Зеленського: Клімкін назвав головну тему розмови
    Фото: Цензор.нет

    Клімкін: «Боротьба з корупцією – це наш квиток в майбутнє»

    Корупція і відсутність реальних результатів у боротьбі з нею буде головною темою розмови між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським в липні у Вашингтоні. Про це сказав ексміністр зовнішніх справ України Павло Клімкін в інтерв’ю каналу «Є питання».

    «Зеленський поїде до Байдена, вони там поговорять, розмова буде тет-а-тет. Будуть, звичайно, делегації, фото зроблять – красиво сидять делегації. Але вся реальна розмова буде тет-а-тет. І я дуже сподіваюсь, що Байден (а він вміє переконливо говорити) скаже, що потрібно. Зеленський може сказати: «Так ми ж боремось з корупцією!» Байден відкриє папочку і скаже: «Ось тут у мене є якісь пункти. А як ви це прокоментуєте? [фальсифікація конкурсу в САП, відсутність реформ СБУ і суду, наступ на НАБУ]. Важливо, щоб ми сприймали вас як реального союзника». І тут же ж перевірити можна дуже просто. Тому гратися в політику і гратися в майбутнє – це різні речі. І я не знаю, який варіант вибере Офіс президента (Зеленського). Зараз вся політика – в Офісі президента».

    У сприйнятті президента США і інших західних лідерів є головною перепоною на шляху України і до НАТО, і до Євросоюзу, сказав Клімкін.

    «От Байден виходить і каже – головна проблема України на шляху до НАТО – це не окупований Донбас. Так, це проблема, але головна проблема – це корупція. Представники нашої влади можуть вийти, посперечатись з ним. І дійсно, якщо порівняти ситуацію у нас і в Румунії або Болгарії напередодні надання ПДЧ, ми дійсно багато в чому гірші, але сказати, що шалений простір між нами – ну так ні. Проблема тільки в тому, що політика – це ж про прийняття. Запитайте кого завгодно в Німеччині, в Голландії, і Італії, в Іспанії, з чим у вас асоціюється Україна, і більшість вам скаже: корупція.»

    Якщо Україна справді серйозно візьметься за боротьбу з корупцією, то вже за 15 років зможе стати членом Євросоюзу, переконаний ексміністр.

    «Боротьба з корупцією – це наш квиток в майбутнє», – сказав Клімкін.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден на підсумковій пресконференції за підсумками зустрічі з президентом РФ заявив, що обговорював з Володимиром Путіним питання України.

    «Я передав непорушну прихильність США до суверенітету України, ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін, – ред) не заперечував мені, але звичайно відмінності (в позиціях щодо Мінських угод, – ред) були», – зазначив Байден.

    Президент США додав, що виклав Путіну бачення практичної роботи, яку можуть здійснити дві країни.

    Теги: Павло Клімкін Донбас СБУ США НАТО Путін політика Україна президент корупція
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    Зустріч Байдена і Зеленського: Клімкін назвав головну тему розмови