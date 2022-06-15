Нам треба дочекатись розвалу Росії

Путінській пропаганді не вірить ніхто у світі

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У российских пропагандонов случилось обострение с недержанием, словоблудием и прорывом дна.

Подонок Соловьев и пару его подельников рангом помельче, разразились гневными попискиваниями про то, что к ноябрю они окружат и разрушат Киев, Харьков, Днепр, Николаев, Одессу.

Заткните-ка свои пасти. Ваша позорная армия 85 дней не могла взять Мариуполь и «Азовсталь».

По два месяца не могли взять Попасную и Рубежное. Скорость продвижения путинских армий на Донбассе на некоторых участках составила за 108 дней войны по 20 метров, а в Мариинке, Авдеевка – вообще ноль целых, ноль десятых метра.

Уже три недели как рапортовали, что взяли Северодонецк, и опять солгали. Северодонецк вообще становиться Сталинградом для русских фашистов.

Да Украина несёт значительные потери, гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. Но вы ублюдки умываетесь кровью!

Миф о непобедимой и эффективной армии, вооружённой до зубов высокоточным оружием рассеялся как дым.

Весь мир и сами русские знают, что их армия это сборище мародёров, насильников и убийц. Слово «Буча» – на многие десятилетия вперёд будет теперь как клеймо вытавровано на лбах всех россиян.

Российской пропаганде, лгущей про крейсер «Москва» и Киев, который должен сдаться за три дня – не верит никто в мире. Да и в самой России всем меньше даже глупых орков верит в басни пропагандистов.

Да, нам понадобится больше времени на развал России изнутри и для военных побед на полях сражений.

Но наша Победа неотвратима, так как Правда, Справедливость и Силы Добра – на нашей стороне!

Джерело: блог Антона Геращенко

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