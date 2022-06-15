Захід розглядає три сценарії розвитку війни в Україні

РФ може оголосити про перемогу та намагатися знизити інтенсивність бойових дій

Посадовці та аналітики у країнах Заходу розглядають три основні сценарії, як далі може розвиватися війна Росії проти України. Про це передає CNN.

Перший з можливих сценаріїв – що Росія зможе поступово захоплювати нові і нові території у Луганській і Донецькій областях.

Другий сценарій – якщо жодна зі сторін не матиме змоги просуватися і війна тягнутиметься у позиційній фазі місяцями чи навіть роками, з великими втратами для обох сторін та наслідками для світової економіки.

Третій сценарій, який вважають найменш ймовірним – що Росія скоригує свої цілі, заявить, що нібито досягла того, чого збиралася, і спробує підготувати грунт для завершення бойових дій.

Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України.

Зазначається, що Росія могла втратити до третини своїх наземних сил. РФ буде непросто досягти серйозних здобутків без повної мобілізації, а це Путін вважає небезпечним для себе кроком.

Раніше повідомлялось, що США закликали НАТО втрутитись у військову ситуацію в Україні.

Нагадаємо, у США розраховують, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні. Також нещодавно США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.



