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    Думки вголос

    Заявка на знищення Чорноморського флоту РФ

    • Сергій Висоцький

      Народний депутат 8 скликання

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    Українські захисники завдали удару по&nbsp;&laquo;вишкам Бойко&raquo; - Заявка на знищення Чорноморського флоту РФ
    Українські захисники завдали удару по «вишкам Бойко»

    Про враження нашими ракетами «вишок Бойко», щодо якого за поребриком палають заграви

    Це велика перемога. Бо головна цінність цих платформ для Росії полягала не у видобутку газу. А саме в тому, що ці вишки були мілітаризовані. На них базувалося російське військове електронне обладнання, радарні комплекси та ППО. Також звідти, як з бази, здійснював свою диверсійну діяльність спецназ морської піхоти РФ.

    Окрім того, великий радарний та магнітний «засвіт», який давали вишки, прикривали кораблі ЧФ РФ від нашого озброєння.

    Синхронне ураженням вишок разом з ударом по острову Зміїний – це потужна заявка України на відкидання російських воєнно-морських спроможностей від наших територіальних вод.

    Якщо ми будемо здатні на відбиття Херсонської області, та отримаємо необхідну далекобійну зброю, будемо мати шанси добити до Севастопольскої бухти. А отже поставити питання самого існування Чорноморського флоту РФ.

    Дай Боже, щоби все вдалося!

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    Теги: росія окупанти Чорне море війна Україна озброєння окупація флот #stoprussia
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    Заявка на знищення Чорноморського флоту РФ