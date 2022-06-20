Заявка на знищення Чорноморського флоту РФ

Про враження нашими ракетами «вишок Бойко», щодо якого за поребриком палають заграви

Це велика перемога. Бо головна цінність цих платформ для Росії полягала не у видобутку газу. А саме в тому, що ці вишки були мілітаризовані. На них базувалося російське військове електронне обладнання, радарні комплекси та ППО. Також звідти, як з бази, здійснював свою диверсійну діяльність спецназ морської піхоти РФ.

Окрім того, великий радарний та магнітний «засвіт», який давали вишки, прикривали кораблі ЧФ РФ від нашого озброєння.

Синхронне ураженням вишок разом з ударом по острову Зміїний – це потужна заявка України на відкидання російських воєнно-морських спроможностей від наших територіальних вод.

Якщо ми будемо здатні на відбиття Херсонської області, та отримаємо необхідну далекобійну зброю, будемо мати шанси добити до Севастопольскої бухти. А отже поставити питання самого існування Чорноморського флоту РФ.

Дай Боже, щоби все вдалося!

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.