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    Думки вголос

    Інтерв'ю митрополита Павла має вивчити СБУ

    Ще ніхто не відміняв кримінальної відповідальності за дискримінацію за релігійними ознаками
    Подивився інтерв’ю Петра Дмитровича Лебедя (агентурне псевдо владика Павєл) настоятеля Києво-Печерської Лаври на «Прямому» у прайм-таймі якраз напередодні Різдва. Звісно це інтерв’ю мало стати предметом аналізу фахових психологів та слідчих СБУ. Воєвниче невігластво, напівблатна лексика, дрімучий совок в голові, агресивна
    • Юрій Сиротюк

      Депутат Київради, ВО «Свобода»

    • Сьогодні, 20:20
    • Розсилка
    Митрополит Павло
    Фото: ТСН
    Митрополит Павло

    Ще ніхто не відміняв кримінальної відповідальності за дискримінацію за релігійними ознаками

    Подивився інтерв’ю Петра Дмитровича Лебедя (агентурне псевдо владика Павєл) настоятеля Києво-Печерської Лаври на «Прямому» у прайм-таймі якраз напередодні Різдва.

    Звісно це інтерв’ю мало стати предметом аналізу фахових психологів та слідчих СБУ.

    Воєвниче невігластво, напівблатна лексика, дрімучий совок в голові, агресивна українофобія.

    Не те що святості, елеметарної культури бракує цьому діячу, який займає одну з ключових посад в МПЦ.

    Проте цій ФСБешній канторці саме такі діячі і підходять.

    Інше питання хто допустив його у прайм-тайм каналу, який пов’язують з Банковою.

    А ще ніхто не відміняв кримінальної відповідальності за дискримінацію за релігійними ознаками.

    Держава не порушуючи свободу совісті зобов`язана порушити справу за Статею 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії.

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    І довести до вироку кожен випадок злісної українофобії з боку сектантів РПЦ, що діє в Україні під легендованим прикриттям УПЦ МП.

    І це обов’язок СБУ та інших правоохоронних структур. А не право.

    Так само як обов’язок знешкоджувати ворожі агентурні мережі під якими б ризами не ховалися їхні пагони.

    А в Запоріжжі організована група українофобів в рясах вже має сидіти в СІЗО.

    Бо громадянин який порушує кримінальний кодекс - злочинець не залежно від його сану.

    Так само як після сеансу самовикриття на Прямому в СІЗО має переїхати Петро Лебідь.

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    СБУ УПЦ МП УПЦ КП релігія православна церква
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