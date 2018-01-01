Інтерв'ю митрополита Павла має вивчити СБУ
- Сьогодні, 20:20
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Ще ніхто не відміняв кримінальної відповідальності за дискримінацію за релігійними ознаками
Подивився інтерв’ю Петра Дмитровича Лебедя (агентурне псевдо владика Павєл) настоятеля Києво-Печерської Лаври на «Прямому» у прайм-таймі якраз напередодні Різдва.
Звісно це інтерв’ю мало стати предметом аналізу фахових психологів та слідчих СБУ.
Воєвниче невігластво, напівблатна лексика, дрімучий совок в голові, агресивна українофобія.
Не те що святості, елеметарної культури бракує цьому діячу, який займає одну з ключових посад в МПЦ.
Проте цій ФСБешній канторці саме такі діячі і підходять.
Інше питання хто допустив його у прайм-тайм каналу, який пов’язують з Банковою.
А ще ніхто не відміняв кримінальної відповідальності за дискримінацію за релігійними ознаками.
Держава не порушуючи свободу совісті зобов`язана порушити справу за Статею 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії.
І довести до вироку кожен випадок злісної українофобії з боку сектантів РПЦ, що діє в Україні під легендованим прикриттям УПЦ МП.
І це обов’язок СБУ та інших правоохоронних структур. А не право.
Так само як обов’язок знешкоджувати ворожі агентурні мережі під якими б ризами не ховалися їхні пагони.
А в Запоріжжі організована група українофобів в рясах вже має сидіти в СІЗО.
Бо громадянин який порушує кримінальний кодекс - злочинець не залежно від його сану.
Так само як після сеансу самовикриття на Прямому в СІЗО має переїхати Петро Лебідь.
Джерело: Блог Юрія Сиротюка