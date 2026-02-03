Головна Країна Кримінал
СБУ затримала п’ятьох агітаторів РФ в різних регіонах України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України
фото: СБУ

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки України зібрала доказову базу та затримала п’ятьох прокремлівських пропагандистів, які публічно виправдовували воєнні злочини РФ та закликали до знищення українців. Зловмисники діяли у соцмережах, намагаючись дестабілізувати внутрішню ситуацію в Харкові, Херсоні та на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Так, у Харкові затримано помічника машиніста місцевої філії Укрзалізниці, який у Телеграм-каналах закликав окупантів до знищення українців та виправдовував злочини РФ у Бучі та Ірпені», – зазначили в СБУ.

На Закарпатті в Ужгородському районі затримано ще двох місцевих пропагандисток, які вихваляли Путіна та повномасштабну війну рашистів проти України. Для поширення ворожої агітації вони використовували власні сторінки у Тік-Току і Фейсбуку.

Також у прикордонному регіоні викрито 46-річного ухилянта з Берегово, який, ховаючись вдома від мобілізації, публікував у Тік-Току антиукраїнські дописи. У таких публікаціях він ставив під сумнів державний суверенітет України та її територіальну цілісність.

У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили 35-річного охоронця місцевого паркінгу, який у Телеграм-каналах закликав до захоплення обласного центру.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників);
  • ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі та ненависті).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала в Івано-Франківську російську агентку. Нею виявилась завербована ворогом 17-річна випускниця місцевого технікуму, яка за завданням окупантів готувала нову серію ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття.

