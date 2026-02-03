СБУ затримала п’ятьох агітаторів РФ в різних регіонах України

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України

Служба безпеки України зібрала доказову базу та затримала п’ятьох прокремлівських пропагандистів, які публічно виправдовували воєнні злочини РФ та закликали до знищення українців. Зловмисники діяли у соцмережах, намагаючись дестабілізувати внутрішню ситуацію в Харкові, Херсоні та на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Так, у Харкові затримано помічника машиніста місцевої філії Укрзалізниці, який у Телеграм-каналах закликав окупантів до знищення українців та виправдовував злочини РФ у Бучі та Ірпені», – зазначили в СБУ.

На Закарпатті в Ужгородському районі затримано ще двох місцевих пропагандисток, які вихваляли Путіна та повномасштабну війну рашистів проти України. Для поширення ворожої агітації вони використовували власні сторінки у Тік-Току і Фейсбуку.

Також у прикордонному регіоні викрито 46-річного ухилянта з Берегово, який, ховаючись вдома від мобілізації, публікував у Тік-Току антиукраїнські дописи. У таких публікаціях він ставив під сумнів державний суверенітет України та її територіальну цілісність.

У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили 35-річного охоронця місцевого паркінгу, який у Телеграм-каналах закликав до захоплення обласного центру.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі та ненависті).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

