58-річна російська спортсменка погоріла на вживанні допінгу

Дворазову переможницю Кубка Європи серед ветеранів з каное-марафону росіянку Ларису Антонову дискваліфікували за порушення антидопінгових правил. Як інформує «Главком», про це повідомила пресслужба Міжнародної агенції допінг-тестування (ITA).

У допінг-пробі 58-річної Антонової, яку було взято у травні 2025 року під час Всесвітніх ігор ветеранів, виявили мельдоній.

Спортсменка визнала факт порушення, її результати на тих змаганнях анульовані.

У 2021 році Антонова стала дворазовою переможницею Кубка Європи з каное серед ветеранів. На тому турнірі вона перемогла у змішаному заїзді двійок у віковій категорії 35-49 років та у заїзді байдарок серед учасниць 40-54 років.